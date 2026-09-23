Οι συνταξιούχοι που προτιμούν να ξοδεύουν τα χρήματά τους και όχι να τα αφήνουν κληρονομιά στα παιδιά τους

Μια νέα προσέγγιση στη συνταξιοδότηση κερδίζει έδαφος παγκοσμίως, καθώς όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι επιλέγουν να ξοδεύουν τα χρήματά τους για να απολαμβάνουν τη ζωή τους, αντί να τα κρατούν ως κληρονομιά για τα παιδιά τους. Η Σάρα Μουρχάουζ, μια συνταξιούχος διοικητική υπάλληλος σχολείου, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης, χρησιμοποιώντας τη σύνταξή της για ταξίδια και ευχάριστες δραστηριότητες.

Η φιλοσοφία της απόλαυσης

Η 64χρονη Σάρα και ο σύζυγός της, Τζεφ, προτιμούν να ξοδεύουν τα χρήματά τους για να απολαύσουν τη ζωή τους, αντί να συγκεντρώνουν μια κληρονομιά για τις δύο ενήλικες κόρες τους. Όπως δηλώνει η Σάρα στο βρετανικό BBC, τους αρέσει να ταξιδεύουν συχνά, με προορισμούς όπως η Σκωτία, το Κέμπριτζσαϊρ και το Λέικ Ντίστρικτ, ενώ σχεδιάζουν να επισκεφθούν και το Νόρφολκ.

Το ζευγάρι κάνει διακοπές τέσσερις ή πέντε φορές τον χρόνο, δαπανώντας εκατοντάδες λίρες κάθε φορά. Η Σάρα εξηγεί αυτή την επιλογή λέγοντας ότι «έχεις μόνο μία ευκαιρία στη ζωή». Πρόσφατα, μάλιστα, πούλησαν το κλασικό τους σπορ αυτοκίνητο, ένα Sunbeam Alpine, για να το αντικαταστήσουν με ένα πιο σύγχρονο, ένα διθέσιο κάμπριο Mazda MX-5. Η ίδια τονίζει ότι βλέπει φίλους και γνωστούς να φεύγουν από τη ζωή και πιστεύει ακράδαντα πως «απλά πρέπει να ζεις τη ζωή και να την απολαμβάνεις όσο μπορείς, γιατί είναι ένα πολύτιμο αγαθό».

Το φαινόμενο του «skiing» και τα στοιχεία

Η στάση ζωής της Σάρα και του Τζεφ εντάσσεται σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο στον τομέα των προσωπικών οικονομικών, το οποίο έχει ονομαστεί «skiing». Ο όρος αυτός σημαίνει «ξοδεύοντας την κληρονομιά των παιδιών» (spending the kids' inheritance) και αμφισβητεί την παραδοσιακή αντίληψη ότι τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να μεταβιβάζονται στην επόμενη γενιά.

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας συνταξιοδότησης Standard Life, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, ένας στους επτά γονείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, με παιδιά όλων των ηλικιών, σκοπεύει πλέον να δώσει προτεραιότητα στην απόλαυση των χρημάτων του κατά τη συνταξιοδότηση, αντί να αφήσει κληρονομιά. Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ, ο αριθμός των ατόμων που αναμένουν να λάβουν κληρονομιά από τους γονείς τους μειώθηκε στο 20% πέρυσι, από 25% το 2014, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Northwestern Mutual.

Η άποψη της επόμενης γενιάς

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιες οι επόμενες γενιές φαίνεται να υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Η Πόπι, μία από τις κόρες της Σάρα και του Τζεφ, δήλωσε στο BBC ότι είναι πολύ χαρούμενη που οι γονείς της διασκεδάζουν και απορρίπτει την ιδέα ότι η ίδια και η αδελφή της θα πρέπει να περιμένουν κληρονομιά. «Για μένα αυτό είναι παράλογο. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα πάρω χρήματα όταν πεθάνουν η μαμά και ο μπαμπάς μου. Προτιμώ πολύ περισσότερο να κάνουν ό,τι θέλουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μάικ Άμπερι, διευθυντής συνταξιοδότησης και αποταμιεύσεων στη Standard Life, επισημαίνει ότι οι συνταξιούχοι απλώς επιθυμούν να διασκεδάσουν μετά από μια ολόκληρη ζωή εργασίας. «Είναι απλώς το να επιτρέπεις στον εαυτό σου μια μικρή απόλαυση για να χαρείς τη ζωή», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr