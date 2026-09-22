Σε αναμονή των κρίσιμων αποτελεσμάτων από την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών. Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, παρείχε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της έρευνας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο, πέραν των δύο γιατρών που έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στις εξελίξεις της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, οι Αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα να υπάρχει εμπλοκή και ενός τρίτου προσώπου, πέραν των δύο γιατρών που έχουν ήδη προφυλακιστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η κυρία Δημογλίδου υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου», δείχνοντας ότι η έρευνα παραμένει ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα και δεν περιορίζεται στα ήδη γνωστά πρόσωπα. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και την ανάγκη για ενδελεχή διερεύνηση όλων των στοιχείων που προκύπτουν.

Αντικρουόμενες καταθέσεις εργαζομένων στο Κολωνάκι

Στο πλαίσιο της έρευνας, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου φέρεται να εκτυλίχθηκαν σημαντικά γεγονότα. Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ επεσήμανε ότι οι καταθέσεις των εργαζομένων αυτών δεν συμπίπτουν απόλυτα μεταξύ τους. Αυτές οι αποκλίσεις αφορούν τόσο τους χρόνους όσο και άλλα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Λόγω αυτών των αναντιστοιχιών, οι εργαζόμενοι αναμένεται να κληθούν εκ νέου, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της ανάκρισης, προκειμένου να δώσουν περαιτέρω διευκρινίσεις και να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των γεγονότων. Τα πρόσωπα που βρίσκονται υπό εξέταση προέκυψαν κατά την ανάκριση, αφού είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία, και καλούνται από τον ανακριτή για να παράσχουν εξηγήσεις.

Η εμπλοκή των δύο γιατρών και οι αρχικές τους καταθέσεις

Αναφορικά με τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί, η κυρία Δημογλίδου τόνισε ότι η εμπλοκή τους ήταν ξεκάθαρη για τις Αρχές από την αρχή της υπόθεσης. Ωστόσο, ο ακριβής βαθμός εμπλοκής του κάθε γιατρού θα καθοριστεί από τη Δικαιοσύνη, η οποία θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Επιπλέον, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας ανέφερε ότι υπήρξαν διαφορές ανάμεσα σε αυτά που βρήκαν οι αστυνομικοί στην πορεία της έρευνας και σε αυτά που κατέθεταν αρχικά οι γιατροί. Οι αρχικές τους καταθέσεις, οι οποίες δόθηκαν ως μάρτυρες το πρώτο εκείνο βράδυ, δεν συνάδουν πλήρως με τα ευρήματα των Αρχών, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση.

Ο κρίσιμος ρόλος των ψηφιακών πειστηρίων

Η εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων θεωρείται καθοριστική για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Από αυτή τη διαδικασία, όπως εκτίμησε η κυρία Δημογλίδου, αναμένεται να προκύψουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που θα συμβάλουν στην πλήρη εικόνα του ανακριτή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, η οποία πιστεύεται ότι θα δώσει πολλές και ουσιαστικές απαντήσεις σχετικά με τα γεγονότα και τις επικοινωνίες που έλαβαν χώρα. Τα ψηφιακά δεδομένα αναμένεται να φωτίσουν άγνωστες πτυχές της υπόθεσης και να οδηγήσουν σε νέα ευρήματα, συμπληρώνοντας την έρευνα των Αρχών.

Με πληροφορίες από: Reader