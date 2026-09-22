Οι τιμές των καυσίμων εκτός ελέγχου: «Δεν θα κυκλοφορούμε, θα πηγαίνουμε με τα πόδια» λένε οδηγοί

Η αλματώδης άνοδος των τιμών των καυσίμων έχει μετατρέψει το κόστος μετακίνησης σε έναν εφιάλτη για τους οδηγούς, καθώς έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο όριο. Η κατάσταση αυτή αναγκάζει τους πολίτες να αναπροσαρμόσουν άρδην τις καθημερινές τους συνήθειες, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος. Πολλοί περιορίζουν τις διαδρομές τους στο απολύτως απαραίτητο, ενώ άλλοι αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών

Οι οδηγοί, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, βλέπουν την καθημερινότητά τους να δυσκολεύει σημαντικά λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Η ανάγκη για μετακίνηση, ειδικά για λόγους εργασίας, οδηγεί σε αναγκαστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής τους.

Συγκεκριμένα, πολλοί επιλέγουν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους, στρεφόμενοι σε δίκυκλα, μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακόμα και στις μετακινήσεις με τα πόδια. Παράλληλα, νοικοκυριά αναγκάζονται να περικόψουν βασικά έξοδα διαβίωσης, όπως η διατροφή και οι διακοπές, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν το κόστος μετακίνησης προς την εργασία τους και να δουν τους δικούς τους.

Αλματώδης άνοδος στις τιμές: Τα επίσημα στοιχεία

Η σύγκριση των επίσημων στοιχείων από το Ημερήσιο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων αποκαλύπτει τρομακτικές αυξήσεις μέσα σε έναν χρόνο. Ειδικότερα, συγκρίνοντας το Δελτίο της 20ής Σεπτεμβρίου 2025 με αυτό της 20ής Σεπτεμβρίου 2026, προκύπτει μια συνολική άνοδος στις μέσες τιμές που φτάνει έως και το 43,7%.

Αναλυτικά οι αυξήσεις ανά είδος καυσίμου

Πιο αναλυτικά, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων εκτινάχθηκε από τα 1,758 ευρώ στα 2,195 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 24,86%. Αντίστοιχα, η αμόλυβδη των 100 οκτανίων σημείωσε άνοδο κατά 23,59%, φτάνοντας τα 2,426 ευρώ από 1,963 ευρώ που ήταν έναν χρόνο πριν.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση, σύμφωνα με τα στοιχεία, παρατηρείται στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ). Η μέση τιμή του αυξήθηκε κατά 43,68%, εκτοξευόμενη από τα 1,543 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025 στα 2,217 ευρώ το λίτρο έναν χρόνο μετά. Αυτή η άνοδος καθιστά το ντίζελ ακριβότερο ακόμα και από την απλή αμόλυβδη βενζίνη.

Τέλος, το υγραέριο κίνησης παρουσίασε αύξηση 7,03%, με τη μέση τιμή του να κυμαίνεται σήμερα κοντά στα 1,005 ευρώ το λίτρο.

Μαρτυρία οδηγού: «Αύξηση 50% στα έξοδά μου»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ένας οδηγός που χρησιμοποιεί καθημερινά δίκυκλο για δύο εργασίες του, περιέγραψε το δυσβάσταχτο κόστος των μετακινήσεων. Ο ίδιος έκανε λόγο για αύξηση κατά 50% στα έξοδά του, τονίζοντας πως η καθημερινότητα δυσκολεύει όλο και περισσότερο.

«Όλα τα έξοδα τα καθημερινά γίνονται με βάση τη βενζίνη, ειδικότερα ακόμη χειρότερα. Και αν είναι το επάγγελμά σου μέσα στο δρόμο, τα έξοδά σου αυξάνονται κατά 50% σίγουρα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι «Δε νομίζω ότι περνάει μέρα τα τελευταία δύο χρόνια που να μη νιώθω ότι ανεβαίνει η βενζίνη. Και ας έχει κάποια σκαμπανεβάσματα που και που. Νομίζω ότι είναι πάντα σταθερά πάνω, χωρίς λόγο».

Ερωτηθείς για το αν έχει αναγκαστεί να αλλάξει ή να «κόψει» πράγματα από την καθημερινότητά του, ο οδηγός σημείωσε: «Τη διατροφή μου, τις διακοπές μου, ανάλογα το μήνα. Ότι κάτι κόβεις παραπάνω για να μπορείς να πας στη δουλειά σου, να μπορείς να βγεις, να μπορείς να πας στο χωριό σου, να δεις τους δικούς σου».

Ο ίδιος πρότεινε ως λύσεις μια μείωση στους φόρους που επιβαρύνουν τη βενζίνη στο καταναλωτικό κομμάτι, καθώς και ένα πιο δίκαιο πλαφόν, ώστε να μην εκμεταλλεύονται την άνοδο και την αύξηση της βενζίνης.

Με πληροφορίες από: Reader