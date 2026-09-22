Η Ανθή Βούλγαρη, γνωστή παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», ένιωσε την ανάγκη να δώσει τη δική της απάντηση σε δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και την ενέπλεκαν με την κλινική του Κολωνακίου. Το εν λόγω ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου 11, έχει απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, κυρίως λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη που συνδέεται με αυτό.

Το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις, διαψεύδοντας με κατηγορηματικό τρόπο τις πληροφορίες που την ήθελαν να έχει επισκεφθεί τον συγκεκριμένο χώρο. Η τοποθέτησή της έγινε με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, θέλοντας να ξεκαθαρίσει πλήρως τη θέση της.

Η διάψευση των δημοσιευμάτων

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκε στο θέμα, τονίζοντας ότι δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11. «Επειδή έχουν ακουστεί πολλά και με την ευκαιρία να πω κάτι. Σας παρακαλώ, σταματήστε αυτά τα άρθρα που γράφετε ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική», δήλωσε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη σε όσους αναπαρήγαγαν τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Η παρουσιάστρια έδωσε έμφαση στην πρόθεσή της να είναι διαφανής και να μην αποκρύπτει γεγονότα. Όπως ξεκαθάρισε, αν είχε όντως επισκεφθεί την κλινική και είχε αντιληφθεί οποιαδήποτε παρανομία, όχι μόνο θα το είχε καταγγείλει, αλλά θα το είχε και δημοσιοποιήσει. «Αν είχα πάει, πιστέψτε με εκτός του ότι θα το είχα καταγγείλει αν καταλάβαινα ότι είναι παράνομο, θα το είχα πει κιόλας. Δεν κρυβόμαστε εδώ πέρα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη στάση της.

Οι λόγοι προσέλευσης και η πραγματικότητα

Η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε επίσης το ευρύτερο πλαίσιο της προσέλευσης κόσμου στο συγκεκριμένο ιατρείο. Εξήγησε ότι πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και αρκετοί διάσημοι, επέλεγαν να επισκεφθούν τον χώρο με την πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ευεξία τους, να αποκτήσουν καλύτερη υγεία και να αυξήσουν τα επίπεδα ενέργειάς τους.

Ωστόμως, η παρουσιάστρια του MEGA επισήμανε ότι οι προσδοκίες αυτές δεν φαίνεται να ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. «Βλέπεις, όμως, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα», συμπλήρωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι υποσχέσεις για ευεξία και βελτιωμένη υγεία δεν επαληθεύτηκαν, δεδομένων των εξελίξεων γύρω από την κλινική.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr