Τέλη κυκλοφορίας: Η ΑΑΔΕ ανοίγει φακέλους του 2021 – Έρχονται χρεώσεις και πρόστιμα

Η Εφορία επιστρέφει πέντε χρόνια πίσω για να τακτοποιήσει τους ανοιχτούς λογαριασμούς που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας. Ιδιοκτήτες οχημάτων που σύμφωνα με τα αρχεία της ΑΑΔΕ δεν έχουν καταβάλει τα τέλη του 2021, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας νέας διασταύρωσης. Ο τελικός λογαριασμός, εφόσον επιβεβαιωθεί η οφειλή, θα περιλαμβάνει τόσο τα αναλογούντα τέλη όσο και τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Πριν, ωστόσο, φτάσει η στιγμή της οριστικής βεβαίωσης, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν λάθη ή εκκρεμότητες. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς στις λίστες της ΑΑΔΕ μπορεί να περιλαμβάνονται οχήματα τα οποία είχαν τεθεί σε ακινησία, είχαν κλαπεί, είχαν διαγραφεί ή για άλλους λόγους δεν όφειλαν τέλη κυκλοφορίας.

Νέες διασταυρώσεις και στόχευση οφειλετών

Η Εφορία, μέσω της ΑΑΔΕ, στρέφει την προσοχή της στα τέλη κυκλοφορίας του 2021, αναζητώντας ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται να μην έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για το κλείσιμο των εκκρεμών υποθέσεων που χρονολογούνται πέντε χρόνια πριν.

Σε περίπτωση που οι διασταυρώσεις επιβεβαιώσουν την ύπαρξη οφειλής, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να καταβάλουν όχι μόνο τα ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας του 2021 αλλά και τα προβλεπόμενα πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστέρηση πληρωμής.

Ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια και προθεσμίες

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες. Η αποστολή των ειδοποιητηρίων πραγματοποιείται από τις 14 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενημερώνοντας τους φορολογούμενους για τις διαπιστωμένες οφειλές.

Από την 1η Οκτωβρίου, τίθεται σε λειτουργία μια ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myCar. Μέσω αυτής της εφαρμογής, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να εισέλθουν χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet και να ελέγξουν ποια οχήματά τους εμφανίζονται με ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2021. Η προθεσμία για την τακτοποίηση ή την αμφισβήτηση των οφειλών λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Διαδικασία αμφισβήτησης και δικαιολογητικά

Εάν ένας ιδιοκτήτης συμφωνεί με την οφειλή που εμφανίζεται, δεν χρειάζεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Ωστόσο, όσοι θεωρούν ότι τα στοιχεία της ΑΑΔΕ είναι λανθασμένα, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα. Εντός της προθεσμίας, ο ιδιοκτήτης μπορεί να δηλώσει την πραγματική κατάσταση του οχήματός του το 2021 και να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν όφειλε τέλη κυκλοφορίας.

Μεταξύ των περιπτώσεων που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα είναι η κλοπή του οχήματος, η διαγραφή του από τα μητρώα, η θέση του σε ακινησία ή η ύπαρξη νόμιμης απαλλαγής. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο φορολογούμενος δεν αρκεί να ισχυριστεί ότι δεν χρωστά, αλλά οφείλει να το αποδείξει με επίσημα έγγραφα. Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες για έλεγχο και διόρθωση, εφόσον δικαιολογείται.

Εξαιρέσεις και διόρθωση πολλαπλών ετών

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες οχημάτων. Συγκεκριμένα, δεν περιλαμβάνονται τα οχήματα ατόμων με αναπηρία που καλύπτονται από τις προβλεπόμενες απαλλαγές, καθώς και τα οχήματα που ανήκαν σε αποβιώσαντες.

Μία ιδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια της διαδικασίας είναι ότι η διόρθωση δεν περιορίζεται μόνο στο έτος 2021. Εάν από τα επίσημα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η ίδια κατάσταση ίσχυε για σειρά ετών, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν συνολικά την εικόνα του οχήματος για όλο το αντίστοιχο διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση ενός αυτοκινήτου που αποδεδειγμένα βρισκόταν στο εξωτερικό για περισσότερα χρόνια.

Προσοχή στα μη επίσημα έγγραφα

Αντίθετα, η κατάσταση περιπλέκεται όταν δεν υπάρχουν επίσημα έγγραφα για την τεκμηρίωση της μη οφειλής. Εάν κάποιος ιδιοκτήτης δηλώνει, για παράδειγμα, ότι είχε παραδώσει το αυτοκίνητό του σε συλλέκτη σιδερικών ή ότι αυτό είχε χαθεί και διαθέτει μόνο μια υπεύθυνη δήλωση, η κατάσταση του οχήματος δεν μεταβάλλεται αυτόματα.

Η υπεύθυνη δήλωση καταγράφεται από τις υπηρεσίες, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της το «εισιτήριο» για την άμεση διαγραφή της εκκρεμότητας. Απαιτείται η προσκόμιση επίσημων δικαιολογητικών για την οριστική τακτοποίηση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki