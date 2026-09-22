Τα τρία βασικά όρια που θέτουν στις σχέσεις τους όσοι έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Οι άνθρωποι που διαθέτουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη τείνουν να προστατεύουν την ψυχική τους υγεία, θέτοντας από πολύ νωρίς ορισμένα «σωτήρια» όρια στις σχέσεις τους. Ενώ στο παρελθόν οι σχέσεις ξεκινούσαν με απλότητα, η κοινωνία του 2026 παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα, με τις διαπροσωπικές σχέσεις να περνούν σε μεγάλο βαθμό «κρίση».

Το φλερτ έχει χάσει την αυθεντικότητά του, με όλα να κινούνται μηχανικά μέσα στον ψηφιακό κόσμο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων δυσκολεύεται να δημιουργήσει σχέσεις, ενώ κάποιοι άλλοι αδιαφορούν για αυτόν τον τομέα, προστατεύοντας τον ψυχικό τους κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που, κόντρα στα δεδομένα της εποχής, παραμένουν ενωμένοι και χαρούμενοι.

Η σημασία των ορίων στις διαπροσωπικές σχέσεις

Όπως επισημαίνουν ψυχολόγοι και ειδικοί, ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την ευδοκίμηση οποιουδήποτε είδους σχέσης είναι η τοποθέτηση ορίων. Δεν πρόκειται για εχθρότητα μεταξύ συντρόφων, φίλων, εραστών ή αδελφών, αλλά για την ανάγκη ο ένας να σέβεται τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τον χώρο του άλλου, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά.

Αν και στη θεωρία η επιβολή ορίων ακούγεται εύκολη, στην πράξη δεν είναι πάντα απλή. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ατόμων με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι τα όρια και φροντίζουν από πολύ νωρίς να θέτουν διαχωριστικές γραμμές. Η σύμβουλος σχέσεων Sabrina Zohar αναφέρει τρία αδιαπραγμάτευτα όρια που μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία κάθε σχέσης.

Πλήρης συναισθηματική διαθεσιμότητα

Στην ελληνική πραγματικότητα, όπου οι κύκλοι είναι μικροί και τα μπερδέματα συχνά, το να ξεκινάει κάποιος μια γνωριμία χωρίς να έχει κλείσει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν του μπορεί να είναι καταστροφικό. Τα άτομα με υψηλό EQ δεν γίνονται ο «ενδιάμεσος σταθμός» ή ο θεραπευτής κανενός.

Όπως τονίζει η Sabrina Zohar, απαιτείται η ουσιαστική επεξεργασία του χωρισμού και η αποδοχή των μαθημάτων του. Εάν κάποιος δεν έχει δημιουργήσει πραγματικό χώρο στη ζωή του για κάτι νέο, δεν είναι έτοιμος να βγει ραντεβού. Το όριο εδώ είναι ξεκάθαρο: πλήρης συναισθηματική διαθεσιμότητα από την πρώτη στιγμή.

Κοινή πορεία εξέλιξης

Σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα στρέφονται στην ψυχοθεραπεία και την αυτοβελτίωση, καθιστώντας τη συναισθηματική στασιμότητα ένα σοβαρό «κόκκινο σημάδι». Το να προσπαθεί κανείς να εξελιχθεί, ενώ ο άνθρωπος δίπλα του παραμένει στάσιμος ή αρνείται να αναγνωρίσει τα λάθη του, δημιουργεί γρήγορα ένα χάσμα.

Όταν οι ρυθμοί εξέλιξης διαφέρουν, η ματαίωση και η μοναξιά μέσα στη σχέση είναι αναπόφευκτες. Τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη αναζητούν συντρόφους που επιθυμούν να εξελίσσονται μαζί τους.

Η αντίδραση στο «όχι»

Το πιο ξεκάθαρο δείγμα ωριμότητας στις μέρες μας είναι ο τρόπος που αντιδρά κάποιος όταν ακούει «όχι».

Με πληροφορίες από: jenny.gr