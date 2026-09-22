Η Σίντι Κρόφορντ συντετριμμένη μετά τον θάνατο του γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Η Σίντι Κρόφορντ προσπαθεί να διαχειριστεί τη μεγάλη απώλεια του γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο θάνατος του μοναχογιού της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένειά του, με ανθρώπους από το στενό τους περιβάλλον να περιγράφουν τον ανείπωτο πόνο που βιώνει η διάσημη μητέρα του.

Ο ανείπωτος πόνος της οικογένειας

Πηγή ανέφερε στο Page Six πως η Σίντι Κρόφορντ και τα παιδιά της ήταν πολύ δεμένοι. Η εικόνα που παρουσίαζαν δημόσια δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά αντανακλούσε την πραγματική τους σχέση. Όπως σημειώθηκε, η Σίντι, η κόρη της Κάια και ο Πρίσλεϊ αποτελούσαν μια πολύ δεμένη οικογένεια, με την απώλεια του νεαρού μοντέλου να έχει προκαλέσει τεράστιο σοκ.

Σύμφωνα με δεύτερη πηγή, η Σίντι Κρόφορντ είναι «απαρηγόρητη» και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την τραγική εξέλιξη. «Αυτό είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού και η οικογένεια ακόμη προσπαθεί να επεξεργαστεί όλα όσα συνέβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συνθήκες του θανάτου

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο υπερβολικής δόσης ως πιθανή αιτία θανάτου του 27χρονου μοντέλου. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ φέρεται να πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών, μετά την επέμβαση αστυνομικών σε κέντρο αποτοξίνωσης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, στις 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα δημοσιεύματα, είχε εισαχθεί για θεραπεία το ίδιο Σαββατοκύριακο που άφησε την τελευταία του πνοή. Η οικογένειά του, μέσω εκπροσώπου της, ζήτησε «ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου».

Οι δημόσιες μάχες του Πρίσλεϊ

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας του στον χώρο του μόντελινγκ και είχε μιλήσει ανοιχτά τα προηγούμενα χρόνια για τις προσωπικές του δυσκολίες. Το 2018 είχε συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μετά από έλεγχο στο Μπέβερλι Χιλς.

Την επόμενη χρονιά δήλωσε μη αμφισβήτηση της κατηγορίας και τέθηκε υπό επιτήρηση για τρία χρόνια. Παράλληλα, είχε αναφερθεί δημόσια στη μάχη του με τον εθισμό στα οπιοειδή, αλλά και στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, μεταξύ των οποίων και η κατάθλιψη, την οποία είχε χαρακτηρίσει ως «δουλειά 24 ώρες το 24ωρο».

Προσπάθειες για αποκατάσταση

Τον Μάρτιο, ο Πρίσλεϊ είχε μοιραστεί στα social media στιγμές από ένα ταξίδι του στο Μεξικό, όπου προσπαθούσε να επικεντρωθεί στην αποκατάστασή του. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου είχε αναφέρει ότι έλαβε ιμπογκαΐνη, μια ψυχοδραστική ουσία που έχει χρησιμοποιηθεί από ορισμένους ανθρώπους στην προσπάθειά τους να παραμείνουν μακριά από ουσίες.

Η μητέρα του είχε σχολιάσει τότε: «Είσαι πολεμιστής! Περπάτα μέσα από τη φωτιά για να βρεις τον εαυτό σου. Τόσο περήφανη!».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr