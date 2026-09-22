Στις τοξικολογικές εξετάσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα στρέφεται το ενδιαφέρον στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης εξέτασης, επισημαίνοντας παράλληλα ισχυρισμούς ότι είχε γίνει αναισθησία στον Γ. Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Οι κρίσιμες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύμφωνα με τον κ. Λέων, οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται εντός των επόμενων ημερών. Ο ιατροδικαστής εξήγησε ότι σε μια τέτοια υπόθεση δεν θα ακολουθηθεί η ρουτίνα άλλων υποθέσεων, όχι λόγω της επωνυμίας του θύματος, αλλά λόγω της σπουδαιότητας και του κακουργηματικού χαρακτήρα της.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις καθίστανται όλο και πιο κρίσιμες, δεδομένων των ισχυρισμών περί αναισθησίας. Η εξέταση αυτή θα αποδείξει εάν και εφόσον υπήρχε οποιαδήποτε μορφή αναισθησίας, όπως επισήμανε ο κ. Λέων σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Ερωτήματα για τη χορήγηση ουσιών

Ο ιατροδικαστής τόνισε ότι, εάν αποδειχθεί ότι υπήρξε αναισθησία, ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι γιατί αυτή έγινε χωρίς την παρουσία ειδικού αναισθησιολόγου. Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν έχουν χορηγηθεί και άλλες ουσίες κατά τη διάρκεια της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, κάτι που ενδεχομένως να απαιτήσει πιο εξειδικευμένες εξετάσεις.

Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται και από τις καταθέσεις των κατηγορουμένων και των διασωστών. Εάν αναφερθεί χορήγηση ουσιών, τότε θα χρειαστούν εξειδικευμένες αναλύσεις για την επιβεβαίωση ή μη των ισχυρισμών. Τέλος, οι τοξικολογικές θα δείξουν και αν ο θανών λάμβανε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή ή άλλη ουσία τις προηγούμενες ημέρες.

Η εμφάνιση του υπνοθεραπευτή

Εντωμεταξύ, χθες, Δευτέρα 22/9, εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής των βορείων προαστίων. Κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που έλαβε στο κινητό του από τη γιατρό του ιατρείου της Καρνεάδου.

Ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής ισχυρίστηκε ότι συνάντησε τον τραγουδιστή μόνο μία φορά, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του. Περιέγραψε επίσης την επαγγελματική σχέση που διατηρούσε με την κατηγορούμενη γιατρό.

Οι δηλώσεις του υπνοθεραπευτή και του δικηγόρου του

Έξω από το γραφείο του ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλω, ώστε να διαφωτιστούν κάποιες πτυχές της υπόθεσης και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα, καθώς η έρευνα της Δικαιοσύνης βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής προσήλθε αυτοβούλως ως μάρτυρας, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τον μυστικό χαρακτήρα της ανακριτικής διαδικασίας. Ο υπνοθεραπευτής αποχώρησε εμφανώς ενοχλημένος από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr