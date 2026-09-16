Γιατί μετά τα 50 το λίπος στην κοιλιά συσσωρεύεται πιο εύκολα στις γυναίκες

Για πολλές γυναίκες, έρχεται μια στιγμή που το σώμα μοιάζει να αλλάζει τους κανόνες του. Η ζυγαριά μπορεί να δείχνει λίγα κιλά παραπάνω, ενώ η διατροφή έχει παραμείνει παρόμοια με εκείνη των προηγούμενων χρόνων. Ωστόσο, η περιοχή της κοιλιάς φαίνεται διαφορετική, με την κοιλιά να αυξάνεται, τη μέση να αλλάζει και την απώλεια αυτών των πόντων να μοιάζει πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με το παρελθόν.

Βιολογικές αλλαγές και εμμηνόπαυση

Δεν πρόκειται μόνο για μια αισθητική αντίληψη. Μετά τα 50, ιδιαίτερα κατά την εμμηνόπαυση, ο οργανισμός περνά από μια σειρά βιολογικών αλλαγών που επηρεάζουν την κατανομή του λίπους, τη μυϊκή μάζα και τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί την ενέργεια. Έρευνες έχουν δείξει ότι η μείωση των οιστρογόνων ευνοεί την αυξημένη τάση συσσώρευσης λίπους στην περιοχή της κοιλιάς.

Πριν από την εμμηνόπαυση, ο γυναικείος λιπώδης ιστός τείνει να συγκεντρώνεται περισσότερο στους γοφούς και τους γλουτούς. Με τη μείωση των οιστρογόνων, αυξάνεται η ανακατανομή του λίπους προς την κοιλιά. Το αποτέλεσμα είναι μια διαφορετική σωματική μορφολογία, ακόμη και όταν το συνολικό βάρος δεν μεταβάλλεται σημαντικά.

Το σπλαχνικό λίπος και οι επιπτώσεις του

Η συσσώρευση λίπους στην κοιλιά αφορά κυρίως το σπλαχνικό λίπος, δηλαδή το λίπος που περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα. Αυτό το είδος λίπους συνδέεται περισσότερο με τον μεταβολικό κίνδυνο.

Το σπλαχνικό λίπος δεν αποτελεί απλώς μια αποθήκη ενέργειας. Είναι ένας μεταβολικά ενεργός ιστός, ικανός να παράγει φλεγμονώδη μόρια και να επηρεάζει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, την αρτηριακή πίεση και την καρδιαγγειακή υγεία. Για τον λόγο αυτό, η περίμετρος της μέσης αποτελεί σημαντικό δείκτη και από ιατρικής πλευράς, όχι μόνο από αισθητικής.

Η σημασία της μυϊκής μάζας

Μία από τις λιγότερο γνωστές πτυχές των αλλαγών αφορά τη μυϊκή μάζα. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα τείνει φυσιολογικά να χάνει μυϊκό ιστό. Αυτή η διαδικασία, που ονομάζεται σαρκοπενία, μπορεί να ξεκινήσει ήδη από την τέταρτη δεκαετία της ζωής και να γίνει πιο εμφανής μετά την εμμηνόπαυση.

Οι μύες δεν χρησιμεύουν μόνο στην κίνηση, αλλά αποτελούν ένα πραγματικό μεταβολικά ενεργό όργανο. Καταναλώνουν ενέργεια, βοηθούν στη διατήρηση σταθερών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της σωματικής σύστασης. Όταν μειώνεται η μυϊκή μάζα, μπορεί να μειωθεί και ο βασικός μεταβολικός ρυθμός, με αποτέλεσμα το σώμα.

Με πληροφορίες από: bovary.gr