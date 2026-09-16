Επεισόδιο στην Ινδία: Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μετά από καυγά για απιστία

Ένας καυγάς ζευγαριού σε πολυτελές προάστιο της Ινδίας κατέληξε σε τραυματισμούς και απρόσμενες αποκαλύψεις. Μία γυναίκα ανακάλυψε ότι ο σύντροφός της την απατούσε, ενώ παράλληλα διαπίστωσε πως της είχε αποκρύψει την πραγματική του ταυτότητα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά, οδηγώντας σε ένα σοβαρό επεισόδιο με το αυτοκίνητο του άνδρα.

Η ανακάλυψη της απιστίας και η αποκάλυψη της ταυτότητας

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν επικές, όταν η γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως Αναμίκα, βρέθηκε αντιμέτωπη με την απιστία του συντρόφου της. Η Αναμίκα δεν ήρθε μόνο αντιμέτωπη με το γεγονός ότι ο άνδρας ήταν με άλλη γυναίκα, αλλά και με την αποκάλυψη ότι της είχε κρύψει την αληθινή του ταυτότητα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Αναμίκα, που διατηρούσε σχέση με τον Σαχναβάζ, πληροφορήθηκε ότι αυτός βρισκόταν κοντά σε ένα πάρκο της περιοχής με το αυτοκίνητό του, συνοδευόμενος από μία άλλη γυναίκα.

Η έντονη αντιπαράθεση και η απόπειρα φυγής

Η Αναμίκα έσπευσε στο σημείο και αντιμετώπισε τον Σαχναβάζ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία μεταξύ τους. Καθώς η ένταση αυξανόταν, η γυναίκα προσπάθησε να τον εμποδίσει να αποχωρήσει με το αυτοκίνητο.

Σε εκείνο το σημείο, ο άνδρας φέρεται να επιτάχυνε, χτυπώντας την Αναμίκα στην προσπάθειά του να φύγει από το σημείο. Η κατάσταση πήρε επικίνδυνη τροπή, με τη γυναίκα να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Visuals from Lucknow, UP



A car driver tried to mow down a woman near Janeshwar Mishra park. The woman initially confronted the car driver asking the latter to stop. Instead, the car driver struck the woman and sped off. pic.twitter.com/0JzaL8isUO — Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 16, 2026

Η παράσυρση από το όχημα

Η Αναμίκα προσπάθησε να σταματήσει το αυτοκίνητο, αλλά σύρθηκε στο καπό του από τον υποτιθέμενο «φίλο» της. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ακούγεται να λέει: «Κάνε ό,τι θέλεις… Σταματήστε το αυτοκίνητο».

Στη συνέχεια, η Αναμίκα φαίνεται να πέφτει από το πλάι του οχήματος, και αμέσως μετά το αυτοκίνητο την παρασύρει. Η γυναίκα τραυματίστηκε από την παράσυρση, πριν το όχημα απομακρυνθεί με ταχύτητα από το σημείο.

Οι ισχυρισμοί του άνδρα

Από την πλευρά του, ο άνδρας υποστηρίζει μία διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Ισχυρίζεται ότι η Αναμίκα τον παρακολουθούσε και τον παρενοχλούσε τους τελευταίους έξι έως επτά μήνες. Επιπλέον, δηλώνει ότι η γυναίκα είχε πάρει χρήματα από αυτόν.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr