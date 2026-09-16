Οι έρευνες για τον Αλκέτ Ριζάι σε πλήρη εξέλιξη – Το τελευταίο ίχνος του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριζάι, όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Ο γνωστός βαρυποινίτης παραβίασε τους όρους της άδειας που του είχε χορηγηθεί, αγνοώντας την υποχρέωσή του να επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα το πρωί. Οι διωκτικές αρχές καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να τον συλλάβουν.

Το ανθρωποκυνηγητό και το τελευταίο ίχνος

Μιλώντας στο EΡTnews, η κυρία Δημογλίδου διευκρίνισε πως ο κρατούμενος θα έπρεπε να δώσει το «παρών» στις φυλακές ακριβώς στις 8:00 το πρωί, γεγονός που δεν συνέβη ποτέ. Πλέον, το ανθρωποκυνηγητό έχει επεκταθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια, με τις έρευνες να ξεκινούν από την περιοχή της Αττικής.

Συγκεκριμένα, στην Αττική φέρεται να εθεάθη για τελευταία φορά, σε κάποιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το εν λόγω περιστατικό έχει θορυβήσει έντονα τις αρχές. Αξίζει να σημειωθεί πως το αρμόδιο συμβούλιο του είχε δώσει άδεια για 16η φορά, χωρίς ο ίδιος να έχει επιδείξει μέχρι πρότινος παραβατική συμπεριφορά σχετικά με τους όρους χορήγησής της.

Προειδοποίηση για απάτες από την ΕΛ.ΑΣ.

Εκτός από την υπόθεση του βαρυποινίτη, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρθηκε εκτενώς και στη μάστιγα των απατών. Διάφοροι επιτήδειοι προσεγγίζουν ανυποψίαστους πολίτες παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ ή στελέχη άλλων παρόχων ρεύματος, με μοναδικό σκοπό να κλέψουν μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα.

Η κυρία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι οι δράστες ακολουθούν πανομοιότυπη μέθοδο (modus operandi) σε κάθε τους χτύπημα. Για τον λόγο αυτό, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς το κοινό, τονίζοντας κατηγορηματικά πως ούτε ένας πιστοποιημένος εργαζόμενος, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, δεν θα απαιτήσει ποτέ από τους πολίτες να απομακρύνουν ή να παραδώσουν κοσμήματα, χρήματα ή άλλα τιμαλφή.

Η προστασία των ηλικιωμένων και οι νέες πρωτοβουλίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο καθήκον που έχουν οι νεότερες γενιές να προστατεύουν τους ηλικιωμένους συγγενείς τους, ενημερώνοντάς τους για αυτές τις παγίδες. Οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας συχνά δεν έχουν άμεση πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και δικτύωσης, καθιστώντας τους πιο ευάλωτους σε τέτοιου είδους απάτες.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επεσήμανε ένα θετικό στοιχείο: οι πολίτες εμφανίζονται ολοένα και πιο υποψιασμένοι. Επικοινωνούν εγκαίρως με την αστυνομία και, με αυτόν τον τρόπο, βοηθούν καθοριστικά ώστε να γίνονται συλλήψεις επ’ αυτοφώρω. Καταλήγοντας, η κυρία Δημογλίδου προανήγγειλε ότι η Ελληνική Αστυνομία επεξεργάζεται ήδη νέες ενημερωτικές πρωτοβουλίες. Στο αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να ανακοινωθούν καινούργιες καμπάνιες ευαισθητοποίησης, με στόχο τη μέγιστη δυνατή θωράκιση της κοινωνίας απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές πρακτικές.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr