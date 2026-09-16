Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών που ξεπέρασε τις 16 ώρες, το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κρίθηκε προφυλακιστέο. Η απόφαση ελήφθη από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, στέλνοντας τους δύο γιατρούς στη φυλακή. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα δια παραλείψεως, ένα αδίκημα που επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση καταδίκης.

Οι απολογίες και οι ισχυρισμοί της γιατρού

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 16:00. Με αυτόν τον ισχυρισμό προσπάθησε να δικαιολογήσει τη σημαντική καθυστέρηση στην κλήση των πρώτων βοηθειών.

Ωστόσο, η εκδοχή της γιατρού καταρρίφθηκε από τα στοιχεία του λογισμικού, καθώς και από την κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στην κλινική στις 16:26, η διασώστρια διαπίστωσε ότι το μηχάνημα βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία. Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατό να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη με απινιδωτή, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Η υπερασπιστική γραμμή του γιατρού

Από την πλευρά του, ο γιατρός επιχειρηματολόγησε σχετικά με το δικό του χρονολόγιο και τις μετακινήσεις του την ημέρα του συμβάντος. Υποστήριξε ότι δεν αποχώρησε από το εστιατόριο στις 14:43 επειδή δέχθηκε επείγουσα κλήση από το ιατρείο, αλλά προκειμένου να συνεχίσει τα προγραμματισμένα ραντεβού με τους πελάτες του.

Επιπλέον, ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι στις 16:00 είχε προγραμματισμένη ιατρική συνάντηση με δικό του ασθενή στον χώρο του ιατρείου. Για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του, ανέφερε ότι συνταγογράφησε παραπεμπτικό για εξέταση σε αυτόν τον ασθενή στις 16:06. Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να αποδείξει ότι δεν βρισκόταν στον θάλαμο του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα της κατάρρευσης.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου

Καθοριστικά για την υπόθεση αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο παραλήπτης των φωτογραφιών και του βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τα οποία ελήφθησαν στις 14:43 και 14:45. Παράλληλα, θα αναζητηθούν τυχόν συνομιλίες που αφορούν τη διαχείριση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr