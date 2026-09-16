Η ηθοποιός και επιχειρηματίας Χριστίνα Παππά μίλησε αποκλειστικά στο Live News, περιγράφοντας την προσωπική της εμπειρία από το ιατρείο του Κολωνακίου. Το συγκεκριμένο ιατρείο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η κυρία Παππά είχε επισκεφθεί το ιατρείο δύο φορές στο παρελθόν, αναζητώντας λύσεις για προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Οι επισκέψεις και η διαδικασία με τα ηλεκτρόδια

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της, η Χριστίνα Παππά υποβλήθηκε σε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως η ίδια ανέφερε, της τοποθετήθηκαν ηλεκτρόδια στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός της, συμπεριλαμβανομένων των οπισθίων. Οι μετρήσεις που προέκυπταν από αυτή τη διαδικασία καταγράφονταν σε έναν υπολογιστή.

Η ίδια δήλωσε αρχικά: «Νομίζω και πιστεύω ότι η σύζυγός του τότε που είχα επισκεφτεί εγώ το ιατρείο του, δεν ήταν μαζί στον ίδιο χώρο. Εμένα μου είχαν πει τα καλύτερα». Περιγράφοντας λεπτομερώς, είπε: «Κάθισα σε μια καρέκλα, μου έβαλαν όλα αυτά τα ηλεκτρόδια και στο κεφάλι και σε όλο το σώμα και τα οπίσθια και κατέγραφε σε έναν υπολογιστή».

Τα χορηγούμενα σκευάσματα και η προσωπική άποψη

Εκτός από τη διαδικασία με τα ηλεκτρόδια, η Χριστίνα Παππά ανέφερε ότι της χορηγήθηκε και μια σειρά από σκευάσματα. Αυτά περιλάμβαναν βιταμίνες και ενέσιμα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν επρόκειτο για προϊόντα που ανήκαν στον συγκεκριμένο γιατρό, αλλά για σκευάσματα που προέρχονταν από φαρμακείο και γνωστές ξένες εταιρείες.

Παρόλα αυτά, η προσέγγιση που ακολουθούνταν στο ιατρείο δεν την έπεισε προσωπικά. Η ίδια δεν θέλησε να χαρακτηρίσει την ιατρική πρακτική ως καλή ή κακή συνολικά, αλλά εξέφρασε την προσωπική της δυσαρέσκεια. «Εγώ δεν μπορώ να σας πω ούτε καλή γνώμη ούτε κακή γνώμη, διότι απλά η δική του η ιατρική σε εμένα, σαν Χριστίνα, δεν μου άρεσε», δήλωσε.

Οι λόγοι που δεν συνέχισε τις επισκέψεις

Η συνολική εμπειρία και η εικόνα που αποκόμισε από την προσέγγιση του γιατρού ήταν αυτά που την οδήγησαν να μη συνεχίσει τις επισκέψεις της στο ιατρείο. Η Χριστίνα Παππά εξήγησε ότι το ζήτημα δεν ήταν οι βιταμίνες, αλλά η αίσθηση που της άφησε η αντιμετώπιση.

«Δεν είναι θέμα οι βιταμίνες. Εμένα απλά δεν μου έκανε γιατί θέλω οι γιατροί μου να είναι γιατροί της ψυχής», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης: «Πας σε ένα γιατρό και εμπιστεύεσαι τον οργανισμό σου, τον εαυτό σου, το μέσα σου. Δεν πας σε ένα γιατρό να δεις έναν άνθρωπο παγωμένο, έναν άνθρωπο με έναν υπολογιστή». Μετά τις δύο αρχικές επισκέψεις, η ηθοποιός αποφάσισε να μην επιστρέψει ξανά στο ιατρείο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr