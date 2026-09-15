Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Φίλιπ Βίστοροπ στο χάντμπολ

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Φιλίπ Βίστοροπ. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του τμήματος χάντμπολ ανδρών του συλλόγου. Ο Κροάτης αθλητής υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται άμεσα στο δυναμικό της ομάδας.

Ο νέος αριστερός Ίντερ της ΑΕΚ

Ο Φιλίπ Βίστοροπ είναι ένας 28χρονος διεθνής Κροάτης αριστερός ίντερ, γεννημένος στις 29 Απριλίου 1998. Με ύψος 1.96 μέτρα, ο αθλητής αναμένεται να προσδώσει δύναμη και εμπειρία στην ομάδα της ΑΕΚ. Η απόκτησή του αποτελεί μέρος του στόχου της ομάδας για περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ της.

Η ΑΕΚ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής, καθώς ο Βίστοροπ έρχεται με ένα πλούσιο βιογραφικό και σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η παρουσία του αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των αγωνιστικών στόχων του συλλόγου για την επερχόμενη περίοδο.

Η πορεία του σε Βοσνία και Κροατία

Ο Φιλίπ Βίστοροπ έχει μια αξιοσημείωτη πορεία στο χάντμπολ, ξεκινώντας την επαγγελματική του καριέρα στη Βοσνία. Από το 2015 έως το 2018, αγωνίστηκε με τη φανέλα της Zrinjski Mostar, όπου κατάφερε να κατακτήσει ένα Κύπελλο. Αυτή η περίοδος αποτέλεσε ένα σημαντικό στάδιο στην εξέλιξή του ως αθλητής.

Στη συνέχεια, μετακόμισε στην Κροατία, όπου φόρεσε τη φανέλα της RK Zagreb για τέσσερα χρόνια, από το 2018 έως το 2022. Με την RK Zagreb, ο Βίστοροπ πανηγύρισε την κατάκτηση τριών Πρωταθλημάτων και δύο Κυπέλλων, επιδεικνύοντας την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κροατική ομάδα, είχε επίσης την ευκαιρία να αγωνιστεί στο EHF Champions League για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια, όπου σημείωσε περισσότερα από 70 τέρματα, αφήνοντας το στίγμα του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η εμπειρία του από τη Γερμανία

Το 2022, ο Φιλίπ Βίστοροπ μεταγράφηκε στη Γερμανία, εντασσόμενος στο δυναμικό της Balingen-Weilstetten. Με την ομάδα αυτή, κατάφερε να κατακτήσει το Πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας Γερμανίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άνοδό της στην Bundesliga, το κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας.

Η παρουσία του στα γερμανικά γήπεδα συνεχίστηκε και τις επόμενες σεζόν. Την αγωνιστική περίοδο 2024-25, φόρεσε τη φανέλα της ThSV Eisenach, με την οποία έφτασε στην 11η θέση στο κορυφαίο Πρωτάθλημα της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας την αξία του σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή το 2025-26, ο Βίστοροπ αγωνίστηκε ξανά στην Bundesliga, αυτή τη φορά με την HSG Wetzlar, διατηρώντας την παρουσία του στην ελίτ του ευρωπαϊκού χάντμπολ.

Διεθνείς διακρίσεις με την Κροατία

Πέρα από την επιτυχημένη του πορεία σε συλλογικό επίπεδο, ο Φιλίπ Βίστοροπ είναι και διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Κροατίας. Η συμμετοχή του με το εθνόσημο αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του σε μεγάλες διοργανώσεις.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές της διεθνούς του καριέρας ήταν η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 με την Εθνική Ομάδα της Κροατίας. Επιπλέον, το 2019, ως μέλος της Εθνικής Ομάδας U21 της Κροατίας, πανηγύρισε την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μια διάκριση που υπογραμμίζει το ταλέντο και την προσφορά του από νεαρή ηλικία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta