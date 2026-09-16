Η εξέλιξη του καφέ στην Ελλάδα: Από το μπρίκι στον specialty espresso

Ο καφές στην Ελλάδα έχει υποστεί σημαντική εξέλιξη, ακολουθώντας τις μεταβαλλόμενες συνήθειες και το γευστικό προφίλ των Ελλήνων. Από τον παραδοσιακό ελληνικό καφέ μέχρι τον espresso, τον freddo και τη νέα γενιά του specialty coffee, η σχέση μας με αυτό το ρόφημα εξελίσσεται διαρκώς. Πλέον, η αναζήτηση δεν αφορά μόνο έναν δυνατό και γεμάτο καφέ, αλλά στρέφεται στην πολυπλοκότητα των αρωμάτων, τη γλυκύτητα, την οξύτητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε κόκκου.

Ο παραδοσιακός ελληνικός καφές

Στα παραδοσιακά ελληνικά χαρμάνια, οι κόκκοι προέρχονται κυρίως από τη Βραζιλία, την Ινδία και χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Οι πιο συνηθισμένοι συνδυασμοί περιλαμβάνουν ποικιλίες Arabica και Robusta, διαμορφώνοντας ένα γεμάτο και έντονο προφίλ.

Αυτά τα χαρμάνια χαρακτηρίζονται από χαμηλή έως μέτρια οξύτητα και αναδεικνύουν νότες μαύρης σοκολάτας, καστανής ζάχαρης, κακάο, καραμέλας, καβουρδισμένων ξηρών καρπών και μπαχαρικών. Η παρουσία της ποικιλίας Robusta είναι καθοριστική, καθώς προσδίδει σώμα, ένταση και μια χαρακτηριστική πικράδα, στοιχεία που ανταποκρίνονται στην ελληνική προτίμηση για έναν δυνατό καφέ με γεμάτο σώμα.

Τα espresso blends στην ελληνική αγορά

Τα espresso blends που διατίθενται στην ελληνική αγορά αποτελούν συχνά εισαγωγές από ιταλικές εταιρείες καφέ. Οι κόκκοι τους προέρχονται συνήθως από τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Ινδία, την Αιθιοπία και την Κεντρική Αμερική.

Τα δημοφιλή προφίλ αυτών των χαρμανιών ξεχωρίζουν για το σώμα, τη γλυκύτητα, και τις γεύσεις κακάο, σοκολάτας, φουντουκιού και καραμέλας. Η οξύτητα είναι διακριτική, ενώ η επίγευση είναι μακρά. Η ποικιλία Arabica συμβάλλει στην αρωματική πολυπλοκότητα, ενώ η Robusta προσφέρει ένταση και πλούσια κρέμα.

Φραπέ και freddo espresso: Ελληνική υπογραφή

Ο φραπέ και ο freddo espresso έχουν καθιερωθεί ως σχεδόν ελληνική υπογραφή στον κόσμο του καφέ. Για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται τόσο γεμάτα χαρμάνια από τη Βραζιλία και την Ινδία, όσο και πιο αρωματικοί Arabica από την Κολομβία, την Αιθιοπία και την Κεντρική Αμερική.

Στους κρύους καφέδες, η οξύτητα μπορεί να προσδώσει φρεσκάδα και φρουτώδη χαρακτήρα, ενώ η γλυκύτητα γίνεται πιο δροσιστική. Ανάλογα με το χαρμάνι, μπορεί κανείς να ανακαλύψει γεύσεις σοκολάτας και ξηρών καρπών, αλλά και εσπεριδοειδών, κόκκινων φρούτων και ανθικές νότες.

Ο κόσμος του specialty coffee

Στην κατηγορία του specialty coffee, ο γευστικός χάρτης διευρύνεται σημαντικά, προσφέροντας μια πληθώρα επιλογών από ποικιλίες Arabica. Από την Αιθιοπία προκύπτουν ανθικά αρώματα και φρούτα, ενώ η Κολομβία προσφέρει καραμέλα, σοκολάτα και φρουτώδη οξύτητα.

Οι κόκκοι από τη Βραζιλία δίνουν γεύσεις σοκολάτας και φουντουκιού, ενώ από τη Γουατεμάλα και την Κόστα Ρίκα αναδύονται νότες μελιού, καστανής ζάχαρης, εσπεριδοειδών και μπαχαρικών.

Η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη στην ελληνική κουλτούρα του καφέ είναι η μετάβαση από την απλή αναζήτηση ενός «δυνατού καφέ» στην εξερεύνηση της γεύσης, των αρωμάτων, της προέλευσης και του ιδιαίτερου χαρακτήρα κάθε κόκκου. Ο ίδιος κόκκος, άλλωστε, μπορεί να προσφέρει ένα διαφορετικό γευστικό προφίλ ανάλογα με τη θερμοκρασία και τον τρόπο παρασκευής του.

Με πληροφορίες από: cookout.skai.gr