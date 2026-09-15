Η τρανς αξιωματούχος της CIA μιλά για τον Τραμπ και το Ιράν μετά την απομάκρυνσή της

Η Τζούλια Κέρλι, αξιωματούχος της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), έσπασε τη σιωπή της μετά την απομάκρυνσή της από την κυβέρνηση, ασκώντας κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν το Ιράν. Η πρώην αναλύτρια, η οποία είναι τρανς γυναίκα, απολύθηκε από τη θέση της, ένα γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς της από υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA.

Η περίπτωση της Κέρλι αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στην επαγγελματική της υποχρέωση ως αξιωματικού πληροφοριών και στις πολιτικές της νέας κυβέρνησης απέναντι στα τρανς άτομα. Η απομάκρυνσή της προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απομάκρυνση από την κυβέρνηση Τραμπ

Η Τζούλια Κέρλι απολύθηκε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αφότου η influencer και υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA, Λάρα Λούμερ, έμαθε και δημοσιοποίησε ότι είναι τρανς. Η Λούμερ είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, σε δημόσια τοποθέτησή της, ότι «ένα τρανς άτομο, στέλεχος που παρέμεινε από την εποχή Μπάιντεν και μισεί τον Πρόεδρο Τραμπ, εξακολουθεί να εργάζεται στο γραφείο πληροφοριών του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας».

Η Κέρλι, από την πλευρά της, γνώριζε ότι οι μέρες της στη συγκεκριμένη θέση ίσως ήταν μετρημένες. Αυτή η εκτίμηση βασιζόταν στο γεγονός ότι η νέα ηγεσία του Λευκού Οίκου προχωρούσε σε μαζικές απομακρύνσεις στελεχών από τον τομέα της εθνικής ασφάλειας. Επιπλέον, είχε επίγνωση ότι η τρανς ταυτότητά της δεν θα ευνοούσε τις συνθήκες, καθώς η άποψη του Τραμπ και της κυβέρνησης των Ρεπουμπλικανών για αυτά τα ζητήματα ήταν ευρέως γνωστή.

Μια μακρά πορεία στις υπηρεσίες πληροφοριών

Η Τζούλια Κέρλι υπηρέτησε επί σειρά ετών ως αναλύτρια στην CIA, έχοντας εργαστεί σε κυβερνήσεις τόσο Ρεπουμπλικανών όσο και Δημοκρατικών. Κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, είχε αναλάβει την ενημέρωση του τότε Αντιπροέδρου Μάικ Πενς σε καθημερινή βάση. Αργότερα, εργάστηκε για τον Τζο Μπάιντεν ως διευθύντρια εθνικής ασφάλειας, μια θέση με σημαντικές ευθύνες.

Παρά τις έντονες αντι-τρανς θέσεις που εξέφραζε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Κέρλι παρέμεινε στη θέση της ενόψει της επιστροφής του στην προεδρία το 2025. Ο πρώην Αντιπρόεδρος Μάικ Πενς δήλωσε ότι «αισθάνθηκε ενθαρρυμένος» όταν άκουσε την Τζούλια Κέρλι να λέει ότι την αντιμετώπισε με «μεγάλη αξιοπρέπεια» κατά τη διάρκεια της θητείας της ως καθημερινής ενημερώτριας του.

Περιορισμοί και εκκαθαρίσεις στον Λευκό Οίκο

Κατά τη μετάβαση της εξουσίας, η Τζούλια Κέρλι συνέχισε να εκπαιδεύει και να ενημερώνει τους νέους αξιωματούχους για απόρρητα προγράμματα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των εργασιών. Ταυτόχρονα, αντιμετώπισε προσωπικούς περιορισμούς λόγω της τρανς ταυτότητάς της, όπως την απαγόρευση χρήσης γυναικείας τουαλέτας στον Λευκό Οίκο, γεγονός που αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε.

Την τρίτη μόλις ημέρα της νέας κυβέρνησης, περίπου 160 μη κομματικοί υπάλληλοι του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (NSC) απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους, στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών. Η Κέρλι ήταν μία από τις ελάχιστες που παρέμειναν αρχικά, γεγονός που υπογραμμίζει την ιδιαίτερη και ευαίσθητη κατάσταση στην οποία βρέθηκε εντός του κυβερνητικού μηχανισμού.

Οι επικρίσεις για το Ιράν και τις υπηρεσίες πληροφοριών

Πίσω στην έδρα της CIA, η Τζούλια Κέρλι παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις που αφορούσαν το Ιράν. Από τη θέση της, διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση αγνοούσε συστηματικά τους ειδικούς σε θέματα πληροφοριών, μια πρακτική που την οδήγησε να ασκήσει κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ και τη διοίκησή του.

Η απομάκρυνσή της, μετά τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς της, καθώς και οι ευρύτερες εκκαθαρίσεις στελεχών που πραγματοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, φέρεται να είχαν ως αποτέλεσμα τον «ακρωτηριασμό» των επιχειρήσεων πληροφοριών. Αυτή η εκτίμηση, η οποία συνόδευε την είδηση της απόλυσής της, υπογραμμίζει τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Reader