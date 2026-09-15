Ο απαγορευτικός συνδυασμός θεραπειών και τα νέα στοιχεία στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Μαραθώνιες είναι οι απολογίες των δύο γιατρών που βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή, μετά τη νέα ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει τεθεί ένας συνδυασμός θεραπειών που γιατρούς χαρακτηρίζουν απαγορευτικό, καθώς και μια σειρά χειρισμών που συνθέτουν το παζλ των τελευταίων ωρών του τραγουδιστή. Ερωτήματα προκαλούνται από διαδοχικά alarm μηχανήματος που αγνοήθηκαν, αλλά και από φωτογραφικό υλικό που φέρεται να αντικρούει τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης γιατρού.

Ο συνδυασμός των θεραπειών στο μικροσκόπιο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία εντέρου την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του, πριν ακολουθήσει η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο του Κολωνακίου. Η ίδια η κατηγορούμενη γιατρός έχει αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε κάνει την υδροθεραπεία εντέρου.

Η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στα υγρά του οργανισμού, όπως αφυδάτωση και απώλεια ηλεκτρολυτών, όπως το νάτριο και το κάλιο. Αντίστοιχα, κατά την πλασμαφαίρεση αφαιρούνται και αντικαθίστανται μεγάλες ποσότητες πλάσματος.

Εάν ένας ασθενής είναι ήδη αφυδατωμένος ή παρουσιάζει διαταραχές στους ηλεκτρολύτες, αυξάνεται ο κίνδυνος απότομης πτώσης της αρτηριακής πίεσης, σοβαρής υπότασης, υποβολαιμικού σοκ, καρδιακών αρρυθμιών και γενικότερης αιμοδυναμικής αστάθειας. Για τον λόγο αυτό, οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση θα πρέπει να ενημερώνουν τους γιατρούς εάν έχει προηγηθεί πρόσφατα υδροθεραπεία ή υδροκαθαρισμός του εντέρου.

Σε μια τέτοια περίπτωση, συνιστάται η διενέργεια ειδικών εξετάσεων, ενώ μπορεί να εξεταστεί ακόμη και η αναβολή της πλασμαφαίρεσης. Οι Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν εάν οι γιατροί γνώριζαν ότι είχε προηγηθεί η υδροθεραπεία, εάν πραγματοποίησαν τις απαραίτητες εξετάσεις και εάν αξιολόγησαν τους κινδύνους προτού ξεκινήσει η επόμενη διαδικασία.

Νέα στοιχεία από τις φωτογραφίες

Νέα ερωτήματα προκαλούν δύο φωτογραφίες που φέρεται να τραβήχτηκαν στις 14:45, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ξαπλωμένος στην ειδική καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. Τουλάχιστον μία από τις εικόνες φαίνεται ότι κοινοποιήθηκε, ενώ στη συνέχεια το φωτογραφικό υλικό διαγράφηκε.

Στις εν λόγω φωτογραφίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται ξαπλωμένος στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης, με το κεφάλι του στραμμένο δεξιά και τα μάτια του κλειστά. Είναι συνδεδεμένος με το μηχάνημα και από τα δύο χέρια, καθώς φαίνεται να αντλείται το αίμα του από τη δεξιά φλέβα. Στην εικόνα, εντύπωση προκαλεί το δεξί πόδι του τραγουδιστή που κρέμεται από το κρεβάτι.

Στη φωτογραφία φαίνεται ότι ο ερμηνευτής φορούσε ένα σκουρόχρωμο παντελόνι, πράγμα που διακρίνεται από το δεξί του πόδι που κρέμεται. Ωστόσο, όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι διασώστες τον βρήκαν με ένα T-shirt και ένα εσώρουχο. Δεν έγινε καμία αναφορά για το παντελόνι, ούτε περιλαμβάνεται στα ευρήματα των αρχών.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η ύπαρξη και «εξαφάνιση» μίας λαδί κουβέρτας. Στις φωτογραφίες που τράβηξε η γιατρός, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να είναι σκεπασμένος με μία κουβέρτα που φτάνει μέχρι τη μέση του τραγουδιστή και τον καλύπτει λίγο πιο πάνω. Στο τέλος της κουβέρτας, κάτω δεξιά στη φωτογραφία, φαίνεται ότι εξέχει το πόδι του Γιώργου Μαζωνάκη και από εκεί φαίνεται το παντελόνι που δεν βρέθηκε φορεμένο στον τραγουδιστή. Ούτε αυτή η κουβέρτα βρέθηκε από τις αρχές.

Τα αγνοημένα alarm και η παρέμβαση του ΕΚΑΒ

Στην έρευνα εντάσσονται ακόμη τα διαδοχικά alarm του μηχανήματος που αγνοήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτές οι προειδοποιήσεις από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αποτελούν ένα από τα κρίσιμα σημεία που εξετάζονται από τις αρχές.

Επιπλέον, στο μικροσκόπιο βρίσκεται η ποσότητα της αδρεναλίνης που φέρεται να χορηγήθηκε κατά την προσπάθεια ανάνηψης του τραγουδιστή. Οι χειρισμοί αυτοί, καθώς και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, αποτελούν μέρος της αλυσίδας γεγονότων που διερευνώνται.

Καταγγελίες πρώην ασθενών και οι «περίεργες θεραπείες»

Συνεχίζονται οι καταγγελίες από πρώην ασθενείς που επισκέπτονταν το ιατρείο του Κολωνακίου. Μία πρώην ασθενής της 56χρονης γιατρού περιέγραψε τις «περίεργες θεραπείες» της.

Η γιατρός της έλεγε ότι «ξεκλειδώνει τα τσάκρα και προσπαθεί να επέμβει με μία μέθοδο σε αυτά τα κύτταρα για να τα επαναφέρει σε υγιή κατάσταση ούτως ώστε να μην εξελιχθούν σε καρκίνο». Η γυναίκα, η οποία έχει αυτοάνοσο την ψωρίαση, αποφάσισε να δοκιμάσει τη μέθοδο.

Σύμφωνα με την ίδια, η γιατρός χωρίς ειδικότητα διέγνωσε επερχόμενο καρκίνο στον πνεύμονα, στο ήπαρ και στο στομάχι. Η διαδικασία περιλάμβανε καλωδίωση χωρίς ρούχα σε υπολογιστή, με τα πέλματα και τα χέρια σε μεταλλικές πλάκες για ένα τέταρτο, και στη συνέχεια πάλι καλωδίωση στο γραφείο της γιατρού.

Η ασθενής πλήρωσε 5.000 ευρώ σε τρία χρόνια για την αμοιβή της γιατρού και κάπου 4 με 5 χιλιάδες ευρώ για σκευάσματα που της έφερνε ένας συνεργάτης της από τη Ρωσία, τα οποία «απ’ έξω δεν είχαν τίποτα».

Το «Κβαντικό Πανεπιστήμιο» και οι τίτλοι σπουδών

Ο ιδρυτής του αποκαλούμενου «Κβαντικού Πανεπιστημίου στη Χαβάη», στο οποίο φέρεται να έκανε μεταπτυχιακό η 56χρονη γιατρός, είναι ένας «αντισυμβατικός» γιατρός. Είχε καταδικαστεί για χρήση τεχνικών που δεν συνάδουν με την ιατρική επιστήμη από τον ιατρικό σύλλογο του Κεμπέκ.

Η άδεια του ιδρυτή ανεστάλη αρχικά προσωρινά και ο ίδιος παραιτήθηκε από τον ιατρικό σύλλογο, ιδρύοντας το «Κβαντικό Πανεπιστήμιο» στη Χονολουλού. Αυτό το ίδρυμα χαρακτηρίζεται ως «πανεπιστήμιο ψευτογιατρών» από έγκριτα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το McGill.

Στις τελετές αποφοίτησης του «πανεπιστημίου» οι φοιτητές φορούν τα παραδοσιακά περιδέραια από λουλούδια. Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου McGill δήλωσε ότι «δεν πρόκειται για πανεπιστήμιο» και ότι «οι τίτλοι που απονέμει δεν αποτελούν πραγματικούς πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών».

Επίσης, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «η “αποφοίτηση” από το “Κβαντικό Πανεπιστήμιο”, από μόνη της, δεν δίνει σε κάποιον το δικαίωμα να ασκεί την ιατρική. Είναι σαν να παρακολουθείς μια σειρά βίντεο γεμάτα ψευδοεπιστημονικά στοιχεία».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos