Τι αλλάζει στην επιδερμίδα όταν μειώνουμε τη ζάχαρη: Οι επιστημονικά τεκμηριωμένες επιδράσεις

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης δεν επηρεάζει μόνο τη διατροφή και το σωματικό βάρος, αλλά συνδέεται και με την υγεία της επιδερμίδας. Ο τρόπος που το σώμα διαχειρίζεται τη γλυκόζη, οι διακυμάνσεις του σακχάρου, η φλεγμονή και η διαδικασία της γλυκοζυλίωσης μπορούν να επηρεάσουν σημαντικές λειτουργίες του δέρματος. Παρόλο που η μείωση της ζάχαρης δεν αποτελεί «θεραπεία» για όλα τα δερματικά προβλήματα, μπορεί να συμβάλει σε μια πιο ισορροπημένη διατροφή που υποστηρίζει την υγεία της επιδερμίδας.

Μείωση ζάχαρης και ακμή

Η σχέση μεταξύ διατροφής και ακμής έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών μελετών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις τροφές υψηλού γλυκαιμικού φορτίου. Τρόφιμα και ροφήματα που προκαλούν γρήγορη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα μπορούν να επηρεάσουν την ινσουλίνη και άλλες μεταβολικές οδούς που συνδέονται με τη φλεγμονή και την παραγωγή σμήγματος.

Η American Academy of Dermatology αναφέρει ότι μικρές κλινικές μελέτες έχουν υποδείξει λιγότερες βλάβες ακμής σε άτομα που ακολούθησαν διατροφή χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου. Ωστόσο, τονίζει επίσης ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι απολύτως ομοιόμορφα και απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Επομένως, η μείωση των γλυκών, των ζαχαρούχων ροφημάτων και άλλων τροφών που προκαλούν απότομες αυξήσεις της γλυκόζης μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη διατροφική αλλαγή για ορισμένα άτομα με ακμή, χωρίς όμως να αντικαθιστά την κατάλληλη δερματολογική θεραπεία.

Επίδραση στον δερματικό φραγμό και την αναδόμηση

Οι απότομες αυξομειώσεις της γλυκόζης, καθώς και οι γενικότερες διαταραχές της μεταβολικής ομοιόστασης, έχουν συσχετιστεί με μηχανισμούς που επηρεάζουν τον δερματικό φραγμό, τη λειτουργία των σμηγματογόνων αδένων και τις διαδικασίες αναδόμησης των ιστών. Η πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία θεωρεί αυτές τις συνδέσεις βιολογικά εύλογες.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα άμεσα κλινικά δεδομένα, ειδικά όσον αφορά τη μείωση της ζάχαρης και την εμφάνιση του δέρματος, παραμένουν περιορισμένα. Παρόλα αυτά, η βελτίωση της διατροφής μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την επιδερμίδα, ιδιαίτερα όταν η μείωση της ζάχαρης συνοδεύεται από την κατανάλωση περισσότερων λαχανικών, φρούτων, οσπρίων, δημητριακών ολικής άλεσης, ξηρών καρπών και επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης.

Ο ρόλος της γλυκοζυλίωσης

Ένας σημαντικός μηχανισμός που εμπλέκεται είναι η γλυκοζυλίωση, μια διαδικασία κατά την οποία μόρια σακχάρων συνδέονται με πρωτεΐνες. Μέσω μιας σειράς αντιδράσεων, μπορούν να δημιουργηθούν τα λεγόμενα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (AGEs).

Τα AGEs έχουν μελετηθεί σε σχέση με τη γήρανση των ιστών και τη λειτουργία του εξωκυττάριου matrix, όπου βρίσκονται σημαντικές πρωτεΐνες όπως το κολλαγόνο. Η γλυκοζυλίωση αποτελεί έναν από τους βιολογικούς μηχανισμούς που έχουν προταθεί για τη σύνδεση της ζάχαρης με την υγεία και τη γήρανση του δέρματος.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr