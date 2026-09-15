Φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας στο Γαλάτσι: Δύο ένοικοι στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στο Γαλάτσι, καθώς οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες σε πυλωτή πολυκατοικίας. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρχών. Η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν καθοριστική για την κατάσβεση, ενώ δύο ένοικοι του κτιρίου χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά σε νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και ο πανικός

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 05:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά ήταν η συμβολή των οδών Ήρας και Πλάτωνος, στην περιοχή του Γαλατσίου. Η ξαφνική εμφάνιση των φλογών και η γρήγορη εξάπλωση του καπνού προκάλεσαν άμεσα πανικό στους κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια επικίνδυνη κατάσταση.

Ο συναγερμός στις αρχές ήταν άμεσος, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ενημερώνεται για το περιστατικό και να σπεύδει στο σημείο. Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή λόγω της φύσης του χώρου, καθώς επρόκειτο για πυλωτή πολυκατοικίας, γεγονός που εγκυμονούσε κινδύνους για την ασφάλεια του ίδιου του κτιρίου και, κυρίως, για τους ενοίκους του.

Η εξάπλωση των φλογών σε οχήματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ένα μηχανάκι που βρισκόταν σταθμευμένο στην πυλωτή. Οι φλόγες, λόγω της παρουσίας εύφλεκτων υλικών και του περιορισμένου χώρου της πυλωτής, εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και ένταση.

Αποτέλεσμα αυτής της άμεσης εξάπλωσης ήταν να τυλιχτεί στις φλόγες και ένα παρακείμενο όχημα, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές. Η ταυτόχρονη καύση δύο οχημάτων σε κλειστό χώρο δημιούργησε ένα εκρηκτικό περιβάλλον, με πυκνούς και τοξικούς καπνούς να ανεβαίνουν προς τους ορόφους της πολυκατοικίας, θέτοντας σε κίνδυνο τους διαμένοντες.

Μεταφορά ενοίκων στο νοσοκομείο

Η εξάπλωση του καπνού και η αυξημένη θερμοκρασία επηρέασαν άμεσα τους ενοίκους του κτιρίου. Δύο από αυτούς, οι οποίοι διέμεναν στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, βρέθηκαν εκτεθειμένοι στην κατάσταση αυτή ενώ κοιμόντουσαν, με αποτέλεσμα να εισπνεύσουν καπνούς.

Για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία τους μετά την εισπνοή καπνού, οι δύο ένοικοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο. Η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες.

Η επέμβαση της πυροσβεστικής

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στη συμβολή των οδών Ήρας και Πλάτωνος, ξεκινώντας αμέσως τις προσπάθειες κατάσβεσης των φλογών και τον έλεγχο της κατάστασης.

Η παρέμβαση των πυροσβεστών χαρακτηρίστηκε ως σωτήρια, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες προτού αυτές επεκταθούν περαιτέρω εντός της πολυκατοικίας ή σε άλλα σταθμευμένα οχήματα. Η άμεση και αποτελεσματική επιχείρηση απέτρεψε μεγαλύτερες υλικές ζημιές και πιθανώς σοβαρότερους κινδύνους για τους ενοίκους που βρίσκονταν εντός του κτιρίου.

Πρώτες εκτιμήσεις για την αιτία

Μετά την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την εξασφάλιση του χώρου, ξεκίνησε η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στο περιστατικό. Η αρχική εκτίμηση από την πλευρά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κάνει λόγο για βραχυκύκλωμα ως την πιθανότερη αιτία της ανάφλεξης.

Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στον ηλεκτρολογικό πίνακα της πυλωτής. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το βραχυκύκλωμα αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω έρευνας από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα διενεργήσουν αυτοψία για να καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα.

Με πληροφορίες από: Newsit