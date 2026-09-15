Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε έως 30 Σεπτεμβρίου για να μην χάσετε τα χρήματα

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν προθεσμία περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Οι διορθώσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένα τα ενοίκια που κατέβαλαν κατά το έτος 2025. Η ενέργεια αυτή είναι κρίσιμη για να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται.

Η προθεσμία και οι δικαιούχοι της επιδότησης

Η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου 2026 έχει οριστεί για τη διόρθωση των στοιχείων που αφορούν τα ενοίκια του 2025. Αυτή η προθεσμία δίνεται σε περίπου ένα εκατομμύριο ενοικιαστές, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της επιστροφής ποσών ίσων με το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίων του προηγούμενου έτους.

Η επιδότηση αυτή, που αντιστοιχεί σε ένα ενοίκιο, αναμένεται να καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν ενοικιαστές τόσο κύριας κατοικίας όσο και φοιτητικής στέγης.

Αύξηση των δικαιούχων και διεύρυνση κριτηρίων

Ο αριθμός των δικαιούχων της επιστροφής ποσών για τα ενοίκια φέτος ανέρχεται σε 1.000.000. Αυτός ο αριθμός παρουσιάζει αύξηση κατά περίπου 70.000 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων που έχουν τεθεί για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Ως εκ τούτου, περισσότεροι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να λάβουν την ενίσχυση.

Κίνδυνος απώλειας της παροχής

Παρά τη διεύρυνση των κριτηρίων, πολλοί από τους παλαιούς, αλλά και τους νέους δικαιούχους της επιστροφής του 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίων του προηγούμενου έτους, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μην εισπράξουν την παροχή αυτή. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα να εισπράξουν μόνο ένα μέρος της.

Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από παραλείψεις ή λάθη κατά τη συμπλήρωση των κωδικών του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης. Στους συγκεκριμένους κωδικούς δηλώνονται τα στοιχεία που αφορούν τις πληρωμές ενοικίων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2025.

Διαδικασία υπολογισμού και επιβεβαίωσης

Η 30η Σεπτεμβρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την εκκαθάριση των στοιχείων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ο υπολογισμός της ενίσχυσης πραγματοποιείται αυτόματα, λαμβάνοντας υπόψη τη φορολογική εικόνα που θα έχει διαμορφωθεί από τη φορολογική διοίκηση μέχρι την εν λόγω ημέρα.

Η επιδότηση υπολογίζεται με βάση την ετήσια δαπάνη του ενοικίου του 2025, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1. Συγκεκριμένα, αφορά τους κωδικούς 811 έως 816 για την κύρια κατοικία, και τους κωδικούς 817 έως 822 για τη φοιτητική κατοικία τέκνων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Το ύψος της ενίσχυσης και οι συνέπειες των λαθών

Η ενίσχυση που δικαιούνται οι ενοικιαστές μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ. Επιπλέον, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί, παρέχοντας επιπρόσθετη στήριξη σε οικογένειες.

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις δηλώσεις που δεν θα διορθωθούν μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου, θα οδηγήσουν στην απώλεια ολόκληρης της ενίσχυσης. Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων είναι απαραίτητη.

Με πληροφορίες από: Reader