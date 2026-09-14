Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την ψηφιακή έρευνα που διενεργήθηκε στη συσκευή της Ιωάννας Γάκα, αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου. Οι πραγματογνώμονες κατάφεραν να ανακτήσουν δύο διαγραμμένες φωτογραφίες και ένα διαγραμμένο βίντεο, τα οποία είχαν δημιουργηθεί το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Η διαγραφή των αρχείων πραγματοποιήθηκε λίγο αφότου οι αρχές αναζητούσαν τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς.

Τα ψηφιακά ευρήματα από το κινητό της γιατρού

Ειδικότερα, η εξέταση του κινητού τηλεφώνου της γιατρού Ιωάννας Γάκα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αποκάλυψε την ανάκτηση δύο διαγραμμένων φωτογραφιών και ενός βίντεο. Τα ψηφιακά αυτά ίχνη δημιουργήθηκαν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Οι πληροφορίες τοποθετούν τη λήψη τους στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου, σύμφωνα με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, βρισκόταν εκείνη την ώρα ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε μία από τις δύο ανακτηθείσες φωτογραφίες εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης σε κατάσταση ύπνωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, με το μηχάνημα σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω και έχει το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά, με κλειστά μάτια. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό. Το ανακτηθέν βίντεο, ωστόσο, δεν αφορά τον τραγουδιστή ούτε αποτελεί καταγραφή σχετική με την υπόθεση.

Το κρίσιμο διάστημα των διαγραφών και ο διαμοιρασμός

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χρόνος διαγραφής των αρχείων, καθώς και τα τρία διαγράφηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, λίγο μετά τις 19:09 της ίδιας ημέρας, δηλαδή της 9ης Σεπτεμβρίου. Αυτό το χρονικό διάστημα συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αναζητούνταν από την Ελληνική Αστυνομία. Τελικά, στις 19:45, οι δύο τους μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, προκειμένου να καταθέσουν για την υπόθεση.

Η πραγματογνωμοσύνη επέτρεψε την ακριβή καταγραφή της χρονικής ακολουθίας των αρχείων. Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14:43:36 και κατεγράφη ως αρχείο στις 14:44:19, για να διαγραφεί στις 19:09:09. Η δεύτερη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14:45:22 και δημιουργήθηκε ως αρχείο στις 14:45:26, με την ώρα διαγραφής να καταγράφεται στις 19:09:13, μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την πρώτη. Το βίντεο δημιουργήθηκε στις 14:43:55 και διεγράφη επίσης στις 19:09:13. Στα μεταδεδομένα των φωτογραφιών υπάρχουν στοιχεία γεωγραφικού εντοπισμού που αντιστοιχούν σε σημείο της οδού Καρνεάδου στην Αθήνα, όπου βρίσκεται το ιατρείο.

Επιπλέον, για τη μία από τις δύο φωτογραφίες εντοπίστηκε και ίχνος αποστολής της από το τηλέφωνο της κυρίας Γάκα προς άλλον αριθμό. Για να διαπιστωθεί σε ποιον αριθμό στάλθηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία, θα χρειαστεί άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Η ώρα λήψης της δεύτερης φωτογραφίας, στις 14:45:22, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, συμπίπτει χρονικά με τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε την πλασμαφαίρεση.

Ενδεχόμενη μέθη κατά την πλασμαφαίρεση

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο τραγουδιστής να βρισκόταν σε μέθη, δηλαδή να ήταν ναρκωμένος, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε διαδικασία μέθης πριν ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να επιβεβαιώσουν αυτή την πληροφορία.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι εάν η πληροφορία επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τότε θα πρόκειται για ένα ακόμα εγκληματικό λάθος των γιατρών. Η μέθη, δηλαδή η χορήγηση ενδοφλέβιων φαρμάκων για να είναι ο ασθενής ήρεμος, απαιτεί αναισθησιολόγο και πλήρη ιατρικό έλεγχο του ασθενή. Σημειώνεται ότι όταν ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε μέθη υποστεί ανακοπή, τότε είναι ακόμα πιο δύσκολο να τον επαναφέρουν οι διασώστες και οι γιατροί. Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει στοιχεία που κατατείνουν σε αυτό το συμπέρασμα και θεωρούν πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, καθώς μία μέθη μπορεί να επηρέασε την κατάσταση του τραγουδιστή και να οδήγησε στην ανακοπή καρδιάς. Νωρίτερα έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Αναβάθμιση κατηγορίας και επικείμενες απολογίες

Οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και αναμένεται η απολογία τους. Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο για να απολογηθούν. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά τα νέα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία στον 32ο τακτικό ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Τα νέα αυτά στοιχεία αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αρχές κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες. Σημαντικότερα στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτά που περιλαμβάνονται στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Υπενθυμίζεται ότι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ζήτησε εξ αρχής να αποδοθεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του καλλιτέχνη, Χαράλαμπος Λυκούδης, επικαλούμενος δεδομένα της υπόθεσης και συμπεριφορές των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos