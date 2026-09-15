Φοιτητική στέγη: Άλμα 128% στα ενοίκια σε μια δεκαετία, με την Αθήνα ακριβότερη πόλη

Οι υψηλές τιμές στη φοιτητική στέγη έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τις επιλογές των φοιτητών, καθώς η αναζήτηση ενός προσιτού διαμερίσματος γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Η Αθήνα διατηρεί τη θέση της ως η ακριβότερη πόλη για φοιτητική κατοικία, ενώ η Κομοτηνή βρίσκεται στο άλλο άκρο, προσφέροντας τα χαμηλότερα ενοίκια. Μεταξύ αυτών, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλος συμπληρώνουν τον χάρτη της φοιτητικής στέγης, όπου οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Εντυπωσιακή άνοδος τιμών σε μια δεκαετία

Η συνολική εικόνα της αγοράς φοιτητικής στέγης δείχνει μια σημαντική αύξηση των τιμών την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με ανάλυση της Geoaxis, οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης για τα τυπικά φοιτητικά διαμερίσματα έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά 128%. Μάλιστα, μόνο μέσα στον τελευταίο χρόνο, καταγράφηκε νέα άνοδος της τάξης του 7,3%.

Το μεγαλύτερο άλμα στις τιμές καταγράφεται στην Αθήνα, όπου τα ζητούμενα ενοίκια είναι σήμερα 164% υψηλότερα σε σύγκριση με πριν από δέκα χρόνια. Ακολουθεί η Πάτρα με αύξηση 148%, η Θεσσαλονίκη με 127%, ο Βόλος με 126% και το Ηράκλειο με 119%. Ακόμη και στην Κομοτηνή, την πιο οικονομική πόλη, η αύξηση της δεκαετίας φτάνει το 84%.

Συνεχιζόμενες αυξήσεις και ηλικία κατοικιών

Οι αυξήσεις στα ενοίκια δεν έχουν σταματήσει, καθώς μεταξύ των ετών 2025 και 2026, Θεσσαλονίκη και Πάτρα σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, με ποσοστό 8,1%. Ακολούθησαν ο Βόλος με 7,9%, το Ηράκλειο με 7,2% και η Κομοτηνή με 6,9%.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της αγοράς είναι η ηλικία των διαθέσιμων κατοικιών. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα έχει διάμεση ηλικία 56 ετών, ενώ στην Αθήνα είναι 51 ετών. Στην Πάτρα η αντίστοιχη ηλικία ανέρχεται στα 29 έτη, στην Κομοτηνή στα 27, στον Βόλο στα 23 και στο Ηράκλειο στα 20 έτη. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών καλείται να πληρώσει σημαντικά υψηλότερα ενοίκια για κατοικίες που μπορεί να είναι ακόμη και 30 έως 50 ετών.

Περιορισμένη προσφορά και βραχυχρόνιες μισθώσεις

Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις τιμές, αλλά και στην περιορισμένη προσφορά φοιτητικών διαμερισμάτων. Σύμφωνα με τη Geoaxis, σήμερα διατίθενται αισθητά λιγότερα ακίνητα για φοιτητές σε σχέση με το 2017. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σημαντικός αριθμός ακινήτων έχει μετακινηθεί προς τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ή έχει πωληθεί στο πλαίσιο της Golden Visa.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ζωγράφος, μια περιοχή της Αθήνας με μεγάλη φοιτητική ζήτηση. Εκεί, τα εγγεγραμμένα ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκαν από 138 σε 199 μέσα σε έναν χρόνο, καταγράφοντας αύξηση 44%. Σε σύγκριση με το 2024, η αύξηση φτάνει το 69%.

Αλλαγή στις επιλογές των φοιτητών

Οι υψηλές τιμές αναγκάζουν τους φοιτητές να αναθεωρήσουν τις επιλογές τους, με τη συγκατοίκηση να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Μια περιορισμένη αποκλιμάκωση των τιμών μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου θεωρείται πιθανή, αλλά μόνο εφόσον ένα μέρος των ακινήτων επιστρέψει στη μακροχρόνια μίσθωση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr