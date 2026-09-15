Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να παρευρεθεί στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Με αφορμή την υπόθεση αυτή, ο υπουργός σχολίασε πως δεν θα ήταν αντίθετος με την επανίδρυση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, ενός θεσμού που είχε ουσιαστικά καταργηθεί το 2019 από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε την κρατική ευθύνη για την αδυναμία του συστήματος να προστατεύσει πολίτες από απατεώνες στον τομέα της υγείας.

Η πρόταση για επανίδρυση του ΣΕΥΠ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην υπόθεση Μαζωνάκη, τόνισε ότι η επανίδρυση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας (ΣΕΥΠ) θα ήταν μία καλή ιδέα. Το ΣΕΥΠ, ένας ελεγκτικός μηχανισμός εστιασμένος στην υγεία, είχε καταργηθεί ουσιαστικά το 2019, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά πως «όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη» και πως «θα τα δούμε όλα αυτά από την αρχή», υπογραμμίζοντας τη διάθεσή του να εξετάσει εκ νέου το θέμα.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το ΣΕΥΠ είναι ένας πιο εστιασμένος στην υγεία μηχανισμός, σε αντίθεση με άλλους ελεγκτικούς φορείς. Η δήλωσή του αυτή σηματοδοτεί μια διαφοροποίηση από την προηγούμενη πολιτική απόφαση για την κατάργηση του Σώματος, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενισχυμένους ελέγχους στον τομέα της υγείας.

Κρατική ευθύνη και η υπόθεση Μαζωνάκη

Ο υπουργός Υγείας επανέλαβε την απολογία του στην οικογένεια Μαζωνάκη, δηλώνοντας πως «το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο». Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε την ύπαρξη κρατικής ευθύνης, εξηγώντας ότι αυτή έγκειται στο γεγονός πως «δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή και άλλους».

Επεσήμανε την επιθυμία του κράτους να εντοπίζει τέτοιες περιπτώσεις, αλλά παραδέχτηκε ότι «το σύστημα δεν τα κατάφερε». Αυτή η παραδοχή υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου και προστασίας των πολιτών από παράνομες πρακτικές στον χώρο της υγείας.

Οι αδυναμίες του ελεγκτικού μηχανισμού

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις αδυναμίες του ελεγκτικού μηχανισμού, επισημαίνοντας ότι ο έλεγχος των γιατρών από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) δεν διαθέτει «μεγάλη δικαστική αρμοδιότητα». Πρόσθεσε επίσης ότι οι άνθρωποι του ΙΣΑ «δεν είναι εκπαιδευμένοι ελεγκτές» για τέτοιου είδους υποθέσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο σοβαρότερος ελεγκτικός μηχανισμός αυτή τη στιγμή είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία έχει απορροφήσει το παλαιό Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Ωστόσο, η αδυναμία του ΙΣΑ να εντοπίσει παραβάσεις, παρά τις τρεις επισκέψεις του στην εν λόγω υπόθεση, αναδεικνύει την ανάγκη για εξειδικευμένους και αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Περιπτώσεις παραπλάνησης των ελεγκτών

Ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε συγκεκριμένες πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την παραπλάνηση των ελεγκτών. Ανέφερε το παράδειγμα μιας γιατρού η οποία, όταν έβλεπε από την κάμερα τους ελεγκτές να πλησιάζουν, έβγαζε ένα μηχάνημα στο μπαλκόνι, κατέβαζε την κουρτίνα και ισχυριζόταν ότι «δεν έχω τίποτα, κάτι λέμε στο διαδίκτυο για να περνάει η ώρα».

Ο υπουργός παρομοίασε την κατάσταση αυτή με την αδυναμία της εφορίας να εντοπίσει φοροδιαφυγή, τονίζοντας ότι «όταν πάει δηλαδή η εφορία στο μαγαζί και δεν βρίσκει τη φοροδιαφυγή, κυνηγάμε την εφορία γιατί δεν το βρήκε;». Χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους σε τέτοιες πρακτικές ως «κανονικούς απατεώνες», υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα του έργου των ελεγκτικών αρχών και την ανάγκη για αποτελεσματικότερες μεθόδους αντιμετώπισης της απάτης.

Με πληροφορίες από: Topontiki