Η εβδομάδα 14-20 Σεπτεμβρίου 2026 φέρνει ένταση για τέσσερα ζώδια

Η εβδομάδα από 14 έως 20 Σεπτεμβρίου 2026 σηματοδοτεί μια περίοδο με σημαντικές πλανητικές αλλαγές, διαφοροποιώντας το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα από το πρώτο. Αυτή η τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου φέρνει θετικές προοπτικές για νέα ξεκινήματα, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από αρκετό σασπένς τόσο στον ερωτικό όσο και στον οικονομικό τομέα.

Προς το τέλος της εβδομάδας, ενδέχεται να προκύψουν κάποια εμπόδια και δυσκολίες στις σχέσεις ή στην επικοινωνία. Ωστόσο, η εβδομάδα ξεκινά με βοηθητικές όψεις που ενισχύουν την πρωτοτυπία και την ανάληψη δράσης.

Οι πλανητικές όψεις στην αρχή της εβδομάδας

Η εβδομάδα ξεκινά με το τρίγωνο του Ερμή από τον Ζυγό με τον Ουρανό, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Αυτή η όψη είναι ιδιαίτερα βοηθητική, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση διαφορετικού τρόπου σκέψης και την ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών. Μπορεί επίσης να φέρει απρόσμενες και ευχάριστες συναντήσεις, καθώς και θετικές εξελίξεις σε εμπορικές δοσοληψίες.

Την ίδια μέρα, ο Ήλιος από την Παρθένο συναντά τον Άρη στον Καρκίνο σε όψη εξαγώνου. Αυτή η όψη συμβάλλει στην ενίσχυση των ενεργειακών μας επιπέδων, μας κάνει πιο φιλόδοξους και μας βοηθά να αναλάβουμε δράση και ευθύνες, παρέχοντας την απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωσή τους.

Η απαιτητική όψη της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, έχουμε μια ιδιαίτερα απαιτητική όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη στον Σκορπιό και τον Πλούτωνα στον Υδροχόο. Αυτή η όψη μπορεί να οδηγήσει σε παιχνίδια δύναμης και εξουσίας στις σχέσεις, καθώς και σε συναισθηματικές κορώνες. Θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί η ψυχραιμία, ενώ μπορεί να υπάρξει η τάση για αντεπίθεση σε περίπτωση πρόκλησης.

Πολλές φορές, η συγκεκριμένη όψη μπορεί να εκδηλωθεί ως εμμονές ή παρορμητικές συμπεριφορές, ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδέχεται σε σταθερές σχέσεις να υπάρχει η επιθυμία να «πατηθούν τα κουμπιά» του άλλου, προκειμένου να δημιουργηθεί περισσότερη ίντριγκα. Χρειάζεται προσοχή στις ερωτικές σχέσεις, καθώς μπορεί να αναδυθούν αρνητικά συναισθήματα που πηγάζουν από απωθημένα τραύματα της παιδικής ηλικίας, τα οποία προβάλλονται με ορμή στις σχέσεις.

Επίσης, απαιτείται προσοχή στις οικονομικές δοσοληψίες, καθώς δεν συνιστάται η εύκολη εμπιστοσύνη. Στην επικαιρότητα, αυτή η όψη μπορεί να φέρει στην επιφάνεια σκάνδαλα, είτε οικονομικού είτε σεξουαλικού περιεχομένου.

Επαναλήψεις της όψης και τα ζώδια που επηρεάζονται

Λόγω της ανάδρομης πορείας της Αφροδίτης στον Σκορπιό, η απαιτητική αυτή όψη θα επαναληφθεί άλλες δύο φορές μέχρι τον Δεκέμβριο, συγκεκριμένα στις 20 Οκτωβρίου 2026 και στις 9 Δεκεμβρίου 2026. Οποιοδήποτε θέμα ξεκινήσει τώρα, είτε σε σχέσεις είτε στα οικονομικά, ενδέχεται να παραμείνει ενεργό και να απαιτήσει επίλυση μέχρι τον Δεκέμβριο.

Τα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από αυτή την όψη είναι οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι του πρώτου πενθημέρου.

Η πορεία του Χείρωνα

Μετά από μια σύντομη παραμονή του στο ζώδιο του Ταύρου από τις 19 Ιουνίου 2026, ο Χείρωνας επιστρέφει ανάδρομος στον Κριό στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτή είναι η τελευταία του φορά στον Κριό μέχρι την τελική του έξοδο από το συγκεκριμένο ζώδιο.

Με πληροφορίες από: asibiliou.gr