Οι Rationalistas και ο Jaul σε εκρηκτικό live στην Τεχνόπολη

Οι Rationalistas, ένα από τα μακροβιότερα και πιο αυθεντικά σχήματα της ελληνικής ραπ σκηνής, ετοιμάζονται για μια δυναμική εμφάνιση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το συγκρότημα θα ανέβει στη σκηνή μαζί με τον Jaul, υποσχόμενοι ένα εκρηκτικό live που θα αναδείξει την ανόθευτη ραπ δύναμή τους.

Η επερχόμενη εμφάνιση στην Τεχνόπολη

Η συναυλία της 14ης Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη αναμένεται να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους φίλους του ραπ. Οι Rationalistas, έχοντας στο πλευρό τους τον Jaul, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα και την ενέργεια που τους διακρίνει.

Όσοι έχουν παρακολουθήσει έστω και λίγο το έργο τους, μπορούν να περιμένουν ένα εκρηκτικό live. Η ραπ απεύθυνση του συγκροτήματος ζητά την αμέριστη προσοχή του κοινού, μακριά από τις οθόνες των κινητών, προσκαλώντας τους ακροατές να βιώσουν τη μουσική τους με όλες τους τις αισθήσεις.

Η φιλοσοφία πίσω από τον στίχο

Οι Rationalistas διατηρούν μια σταθερή προσέγγιση στον τρόπο που δημιουργούν ραπ και τιμούν τη χιπ-χοπ κουλτούρα. Για αυτούς, το μικρόφωνο αποτελεί ένα «όπλο» που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κοινωνικών και υπαρξιακών μηνυμάτων, τα οποία πηγάζουν από τα κάτω.

Το συγκρότημα αφουγκράζεται το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, προσπαθώντας να «δει» καθαρά τη θέση του ατόμου μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει την παράδοση του μουσικού αυτού είδους, το οποίο οικοδομήθηκε πάνω στην ανάγκη των αποκλεισμένων να διασκεδάσουν και να εκφραστούν.

Αυθεντικότητα και αμεσότητα

Οι Rationalistas δίνουν τη μουσική τους μέσα από την ψυχή τους, παραμένοντας αληθινοί σε αυτό που κάνουν και στον τρόπο που το προσφέρουν στο κοινό, παρά το πέρασμα των χρόνων. Η συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα αναδείξει τι σημαίνει να ραπάρεις και να το φωνάζεις, χωρίς να χάνεται η φωνή σου.

Το ωμό και battle attitude ύφος τους καθιστά το συγκεκριμένο ραπ γκρουπ ένα μέσο ενδυνάμωσης για τον ακροατή. Ο ακροατής νιώθει ότι οι καλλιτέχνες λένε τα πράγματα όπως είναι, χωρίς να κουράζουν με βαρυφορτωμένες τεχνικές επεξεργασίες. Η απλότητα, η αμεσότητα και ο ανυποχώρητος στίχος βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή της δημιουργίας τους.

Δύο δεκαετίες παρουσίας στον χώρο

Οι Rationalistas βρίσκονται ενεργά στον χώρο της μουσικής για πολλά χρόνια, συμπληρώνοντας δύο δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας. Αυτή η μακρόχρονη πορεία τους έχει επιτρέψει να διατηρήσουν την ποιότητα και την αυθεντικότητά τους, κερδίζοντας την επιβράβευση του κοινού.

Η ικανότητά τους να διατηρούν αναλλοίωτο και ποιοτικό το ύφος και το μήνυμά τους, τους έχει καθιερώσει ως ένα σημαντικό όνομα στη ραπ σκηνή. Η συναυλία στην Τεχνόπολη αποτελεί μια ευκαιρία για το κοινό να νιώσει αυτή την ανόθευτη ραπ δύναμη που χαρακτηρίζει τους Rationalistas.

Με πληροφορίες από: Gazzetta