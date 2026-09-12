ΠΑΟΚ: Ο αντίκτυπος της παρουσίασης για το γήπεδο και όσα ακολουθούν

Ο πρώτος αντίκτυπος από τη χθεσινή παρουσίαση του πλάνου για τη Νέα Τούμπα είναι θετικός. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τέθηκαν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου. Παράλληλα, δόθηκε μία σημαντική διαβεβαίωση σχετικά με την τύχη της σημερινής Τούμπας, η οποία θα παραμείνει ανέγγιχτη μέχρι να εκδοθεί η κύρια άδεια δόμησης.

Ο αρχικός αντίκτυπος της παρουσίασης

Η χθεσινή παρουσίαση του σχεδίου για τη Νέα Τούμπα προκάλεσε θετικές εντυπώσεις. Το γεγονός ότι δόθηκαν σαφή χρονοδιαγράμματα, με την έναρξη των εργασιών να τοποθετείται στο 2027 και την ολοκλήρωση στο 2030, αποτέλεσε μια πρώτη βάση για συζήτηση γύρω από το έργο.

Επιπλέον, η ασφαλιστική δικλείδα που τέθηκε, ότι δηλαδή η υφιστάμενη Τούμπα θα παραμείνει σε λειτουργία και δεν θα επηρεαστεί μέχρι την έκδοση της κύριας άδειας δόμησης, συνέβαλε στη θετική αποτίμηση. Ωστόσο, η εμπειρία από παρόμοια εγχειρήματα που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα διατηρεί τον κόσμο προσγειωμένο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στην ουσιαστική υλοποίηση των σχεδίων και των σχετικών μελετών.

Επόμενες παρουσιάσεις και οι λεπτομέρειες

Όπως προαναγγέλθηκε χθες από τον Δημήτρη Μουτσάκη, ο οποίος είναι ο συντονιστής του πρότζεκτ, το επόμενο διάστημα αναμένονται δύο ακόμη σημαντικές παρουσιάσεις. Αυτές οι παρουσιάσεις θα προσφέρουν περαιτέρω διευκρινίσεις και λεπτομέρειες σχετικά με την εξέλιξη του έργου.

Ο κ. Μουτσάκης υπογράμμισε τη σημασία των επερχόμενων εκδηλώσεων, οι οποίες αναμένεται να φωτίσουν πτυχές του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η εξωτερική όψη της νέας Τούμπας

Η πρώτη από τις δύο επερχόμενες παρουσιάσεις εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα σε μερικές εβδομάδες. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, θα αποκαλυφθεί η εξωτερική όψη του νέου γηπέδου.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ άφησε να εννοηθεί πως η παρουσίαση της εξωτερικής όψης θα περιλαμβάνει και μία μεγάλη έκπληξη για το φίλαθλο κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το κρίσιμο ζήτημα της συγχρηματοδότησης

Η δεύτερη παρουσίαση χαρακτηρίζεται ως κομβική για την πορεία του έργου. Σε αυτήν, θα παρουσιαστεί το μοντέλο συγχρηματοδότησης του έργου, το οποίο προβλέπεται να γίνει από τον Ιβάν Σαββίδη και την Πολιτεία.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου αναμένονται μετά τις αναφορές που είχε κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Ο ακριβής μηχανισμός της συγχρηματοδότησης δεν έχει καθοριστεί ακόμη.

Η θέση του ΠΑΟΚ για την κρατική στήριξη

Παρόλο που ο ακριβής μηχανισμός χρηματοδότησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, η θέση του Δικεφάλου είναι σαφής. Ο ΠΑΟΚ ζητά η στήριξη της Πολιτείας για το έργο της Νέας Τούμπας να είναι αντίστοιχη με αυτή που παρασχέθηκε σε άλλες ομάδες.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος επιθυμεί η κρατική ενίσχυση να είναι ανάλογη με εκείνη που δόθηκε σε ομάδες οι οποίες κατασκεύασαν ή ανακαίνισαν τα δικά τους γήπεδα στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta