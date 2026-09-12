Διπλωματική κινητικότητα του Ιράν εν όψει συνόδου BRICS και εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Σε ένα ολοένα πιο σύνθετο διπλωματικό και γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή, το Ιράν επιχειρεί να ενισχύσει τις περιφερειακές του επαφές και να διαμορφώσει νέες ισορροπίες. Την ίδια ώρα, οι εντάσεις γύρω από τις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς της περιοχής παραμένουν υψηλές.

Εν όψει της συνόδου των BRICS, η Τεχεράνη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σειράς διπλωματικών κινήσεων, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την πιθανότητα περαιτέρω διεύρυνσης της σύγκρουσης στην περιοχή.

Συναντήσεις εν όψει της συνόδου των BRICS

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συναντήθηκε σήμερα στο Νέο Δελχί με τον διάδοχο του θρόνου του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Καλέντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου των κρατών-μελών της ομάδας BRICS.

Η ιρανική πρεσβεία στην Ινδία ανέφερε τη συνάντηση αυτή σε ανάρτησή της στο Χ, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια του Ιράν να ενισχύσει τις περιφερειακές του επαφές και να διαμορφώσει νέες ισορροπίες στην περιοχή.

Κοινή έρευνα με το Ιράκ για πεδία εκτόξευσης drones

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί Φάλεχ αλ-Ζαΐντι, συμφώνησε σε ένα ιρανικό αίτημα για μία κοινή έρευνα σχετικά με τον εντοπισμό πεδίων εκτόξευσης drones. Τα πεδία αυτά βρίσκονται κοντά στα σύνορα Ιράκ-Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η έρευνα θα εξετάσει τις συνθήκες γύρω από τον εντοπισμό των πεδίων εκτόξευσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά τη χρήση των εν λόγω πεδίων για επιθέσεις κατά του αγωγού Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία.

Η στάση του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει μέρος σε οποιαδήποτε συνάντηση με το Ιράν που αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Αυτή η θέση θα διατηρηθεί μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Η δήλωση του Μπαχρέιν υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες διπλωματικές εντάσεις στην περιοχή και την προϋπόθεση της αποκατάστασης των σχέσεων για οποιαδήποτε συνεργασία σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών.

Εντάσεις στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ και η ανησυχία της Ρωσίας

Η κατάσταση στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ γίνεται ανεξέλεγκτη, προκαλώντας την ανησυχία της Μόσχας. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε σήμερα την ανησυχία αυτή, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι συνδέονται με το Ιράν, έφτασαν στο στρατηγικής σημασίας νησί Πέριμ στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ την Παρασκευή. Τέσσερις πηγές της κυβέρνησης της Υεμένης δήλωσαν το γεγονός αυτό στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η κίνηση αυτή σφίγγει τη λαβή αποκλεισμού σε μία σημαντική ναυτιλιακή δίοδο για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, διευρύνοντας έτσι το πεδίο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Με πληροφορίες από: Topontiki