Ζευγάρι κράτησε κρυφή την εγκυμοσύνη για πέντε μήνες: Ο φόβος για τα σχόλια περί αναπηρίας

Το γνωστό ζευγάρι των social media, Χάνα και Σέιν Μπέρκοου, που είναι γνωστοί από το κανάλι τους Squirmy and Grubs, διατήρησε μυστική την εγκυμοσύνη του πρώτου του παιδιού για πέντε ολόκληρους μήνες. Η απόφαση αυτή δεν οφειλόταν σε έλλειψη χαράς, αλλά στον φόβο της κρίσης από ανθρώπους που θεωρούν ότι ένα άτομο με σοβαρή αναπηρία δεν μπορεί ή δεν πρέπει να γίνει πατέρας. Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τη Χάνα να βρίσκεται ήδη στην 20ή εβδομάδα της κύησης.

Η μυστική περίοδος και η ανακοίνωση

Για ένα διάστημα πέντε μηνών, η Χάνα και ο Σέιν Μπέρκοου επέλεξαν να κρατήσουν ένα από τα πιο σημαντικά νέα της ζωής τους μακριά από τα εκατομμύρια των ακολούθων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η επιλογή ήταν συνειδητή και βασίστηκε στην επιθυμία τους να διαχειριστούν την περίοδο αυτή με ιδιαίτερη προσοχή.

Το ζευγάρι, που έχει γίνει ευρέως γνωστό μέσω του καναλιού του Squirmy and Grubs, ανακοίνωσε τελικά στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι περιμένει το πρώτο του παιδί. Η Χάνα είναι ήδη 20 εβδομάδων έγκυος και η γέννηση του μωρού αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο. Για τον Σέιν, η ανακοίνωση αυτή είχε μια ξεχωριστή βαρύτητα, δεδομένης της προσωπικής του κατάστασης.

Οι λόγοι πίσω από τη μυστικότητα

Οι ίδιοι εξήγησαν σε βίντεο που δημοσίευσαν μετά την ανακοίνωση, ότι ένας από τους βασικούς λόγους ήταν η επιθυμία τους να βιώσουν την αρχική περίοδο της εγκυμοσύνης μακριά από τη δημόσια συζήτηση. Ήθελαν να έχουν τον χρόνο να αποφασίσουν με προσοχή ποια κομμάτια της προσωπικής τους ζωής θα επέλεγαν να μοιραστούν με το ευρύ κοινό.

Ένας επιπλέον λόγος για την απόφαση αυτή αφορούσε την προστασία της ιδιωτικότητας του παιδιού που πρόκειται να έρθει στον κόσμο. Το ζευγάρι τόνισε ότι το παιδί δεν μπορεί ακόμη να αποφασίσει τι μέρος της προσωπικής του ζωής θα γίνει δημόσιο, και για αυτούς, η προστασία αυτής της ιδιωτικότητας αποτελεί πλέον ένα σημαντικό μέρος της γονεϊκής τους ευθύνης.

Ο φόβος για τα σχόλια και η αναπηρία του Σέιν

Ο Σέιν Μπέρκοου, ο οποίος ζει με νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 2 και χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, μίλησε ανοιχτά για τις αντιδράσεις που περίμενε όταν η εγκυμοσύνη θα γινόταν γνωστή. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα θεωρήσουν την απόφασή τους να αποκτήσουν παιδί ως λάθος.

Ο ίδιος ανέφερε ότι κάποιοι θα του πουν πως, εξαιτίας της αναπηρίας του, δεν μπορεί ή δεν πρέπει να γίνει πατέρας. Για τον Σέιν, ο οποίος έχει ζήσει επί χρόνια στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης γύρω από την αναπηρία, τέτοιες αντιδράσεις και αντιλήψεις δεν είναι άγνωστες. Έχει εξηγήσει στο παρελθόν ότι αυτές οι ιδέες δεν είναι απλώς προσβλητικά σχόλια, αλλά μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος βλέπει τον εαυτό του και τις δυνατότητές του.

Η ευρύτερη συζήτηση για την γονεϊκότητα και την αναπηρία

Η εγκυμοσύνη του ζευγαριού έφερε ξανά στο προσκήνιο μια ευρύτερη συζήτηση που ξεπερνά τη δική τους προσωπική ιστορία. Το θέμα που αναδύεται είναι ποιος θεωρείται «ικανός» να γίνει γονιός και με ποια κριτήρια καθορίζεται αυτή η ικανότητα στην κοινωνία.

Ο Σέιν και η Χάνα, μέσα από τη δημόσια παρουσία τους, έχουν μιλήσει εδώ και χρόνια για τη ζωή ενός ζευγαριού με διαφορετικές σωματικές δυνατότητες. Η αναπηρία, όπως υπογραμμίζεται, δεν εξαφανίζει την επιθυμία για οικογένεια, ούτε ορίζει από μόνη της την ικανότητα ενός ανθρώπου να αγαπήσει, να φροντίσει και να μεγαλώσει ένα παιδί. Παρόλα αυτά, η εικόνα ενός γονιού με σοβαρή αναπηρία εξακολουθεί για πολλούς να αντιμετωπίζεται ως κάτι που χρειάζεται εξήγηση, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta