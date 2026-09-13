Ποια φυτά χρειάζονται λιγότερο νερό; 6 επιλογές για κήπο και μπαλκόνι

Τα φυτά που δεν απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού αποτελούν ιδανική επιλογή για τη χώρα μας, ειδικά υπό τις τρέχουσες κλιματικές συνθήκες. Μια ειδικός προτείνει την ένταξή τους στο σπίτι, προσφέροντας μια πρακτική λύση για όσους αναζητούν βιώσιμες επιλογές για τον κήπο ή το μπαλκόνι τους.

Η κλιματική αλλαγή και η επάρκεια του νερού

Η φετινή περίοδος, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, κατέγραψε νέα ρεκόρ θερμοκρασίας, ξεπερνώντας ακόμη και το προηγούμενο ρεκόρ του 2023. Αυτό το στοιχείο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή, υπογραμμίζει την ένταση των φαινομένων.

Παράλληλα, οι βροχοπτώσεις ήταν και αυτή τη χρονιά λιγοστές, εντείνοντας την ανησυχία σχετικά με την επάρκεια του νερού. Η κατάσταση αυτή καθιστά επιτακτική την αναζήτηση τρόπων εξοικονόμησης πόρων, ακόμη και στην καθημερινή φροντίδα των φυτών.

Επιλογές για έναν κήπο με λιγότερο πότισμα

Για όσους νιώθουν προβληματισμό κάθε φορά που ποτίζουν τα φυτά τους, υπάρχουν καλά νέα. Με τις κατάλληλες επιλογές φυτών και τη σωστή φροντίδα, είναι εφικτό να δημιουργήσει κανείς έναν κήπο ή ένα μπαλκόνι που να αντέχει με λιγότερο νερό.

Υπάρχουν πολλές κατάλληλες επιλογές φυτών που προσαρμόζονται σε αυτές τις συνθήκες. Αυτό επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να βρει τα ιδανικά φυτά για να διαμορφώσει τον χώρο του όπως επιθυμεί, χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τους υδάτινους πόρους.

Με πληροφορίες από: ow.gr