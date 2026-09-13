Πώς τρώει η Gen Z στην Ελλάδα: Νέες έρευνες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει έρευνα για να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τη σχέση των νέων με το φαγητό. Η μελέτη χαρτογραφεί τη διατροφική συμπεριφορά της Γενιάς Ζ στην Ελλάδα, αναλύοντας διάφορες πτυχές των συνηθειών τους.

Η έρευνα αυτή εξετάζει πώς οι νέοι ανταποκρίνονται στην τροφή, τον ρόλο των συναισθημάτων τους και τον τρόπο και ρυθμό με τον οποίο τρώνε, φωτίζοντας αλληλένδετες όψεις της διατροφικής τους συμπεριφοράς.

Η ερευνητική ομάδα και το πλαίσιο

Την έρευνα έχει εκπονήσει η υποψήφια διδάκτωρ Μαρία Κολιού, σε συνεργασία με τον καθηγητή Δημήτρη Σκάλκο και την ομάδα τους. Η μελέτη αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ηπειρωτική Γαστρονομία», η οποία προέρχεται από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Φορέας υλοποίησης της πρωτοβουλίας είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με τη συμμετοχή της Ένωσης Γαστρονομίας Ηπείρου και τριών επιπλέον φορέων υποστήριξης. Η «Ηπειρωτική Γαστρονομία» συνεχίζει να στηρίζει δράσεις για την ανάδειξη της τοπικής διατροφικής κουλτούρας, ενώ παράλληλα διευρύνει το πεδίο της μέσω της επιστημονικής διερεύνησης των διατροφικών συνηθειών των νέων.

Επιδράσεις της πανδημίας και της οικονομικής πίεσης

Η πανδημία COVID-19, σε συνδυασμό με την οικονομική πίεση και την αύξηση του κόστους ζωής, συνδέθηκε με σημαντικές μεταβολές στις διατροφικές συμπεριφορές. Το στρες, το άγχος και η αβεβαιότητα επηρέασαν τόσο την ποσότητα της τροφής που καταναλωνόταν, όσο και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν, επέλεγαν και απολάμβαναν το φαγητό.

Παρατηρήθηκε ότι ορισμένα άτομα στράφηκαν στην υπερκατανάλωση φαγητού, ενώ άλλα παρουσίασαν μειωμένη όρεξη. Ένα μέρος αυτών των αλλαγών διατηρήθηκε και μετά την υποχώρηση της οξείας φάσης της πανδημίας.

Μεταπανδημικές τάσεις και παράγοντες επιλογής τροφίμων

Οι μεταπανδημικές αλλαγές δεν αφορούν μόνο το τι και πόσο τρώνε οι άνθρωποι, αλλά και το πώς επιλέγουν τα τρόφιμα. Η αύξηση του κόστους ζωής, οι διαδικτυακές αγορές και η μεγαλύτερη έμφαση στην τιμή επηρέασαν τις καταναλωτικές αποφάσεις.

Επιπλέον, το συναίσθημα και το στρες αναδείχθηκαν ως παράγοντες με ιδιαίτερη επίδραση στη διατροφική συμπεριφορά. Αυτή η διάσταση συνδέει την ατομική σχέση με το φαγητό με το ευρύτερο ζήτημα της βιώσιμης διατροφής.

Οκτώ βασικές παράμετροι διατροφικής συμπεριφοράς

Σε μια συστηματική ανασκόπηση για τις αναδυόμενες τάσεις στη διατροφική συμπεριφορά μετά την πανδημία, οι ερευνητές ανέδειξαν συνολικά οκτώ βασικές παραμέτρους. Αυτές περιλαμβάνουν την πείνα, την ανταπόκριση στην τροφή και τη συναισθηματική υπερφαγία.

Επίσης, εξετάστηκαν η απόλαυση του φαγητού, η ανταπόκριση στον κορεσμό, η μειωμένη πρόσληψη τροφής υπό την επίδραση συναισθημάτων, η επιλεκτικότητα στο φαγητό και η βραδύτητα στην κατανάλωση.

Με πληροφορίες από: cookout.skai.gr