Τα ροφήματα που καταπολεμούν τη φλεγμονή: Έξι επιλογές με ισχυρά αντιοξειδωτικά

Η φλεγμονή αποτελεί μια φυσική διαδικασία επούλωσης για τον οργανισμό, ωστόσο, όταν αυτή γίνεται χρόνια, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας. Μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της φλεγμονής, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το τι καταναλώνουμε καθημερινά σε υγρά.

Η σημασία της σωστής ενυδάτωσης

Στη βάση κάθε προσπάθειας για την υγεία βρίσκεται η σωστή ενυδάτωση. Η επαρκής κατανάλωση νερού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βοηθά τον οργανισμό να παραμένει ενυδατωμένος και να αποβάλλει τις άχρηστες ουσίες. Αντίθετα, η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της συστηματικής φλεγμονής και να συνδεθεί με διάφορα προβλήματα υγείας.

Ροφήματα με αντιφλεγμονώδη δράση

Παράλληλα με την επαρκή ενυδάτωση, ορισμένα ροφήματα ξεχωρίζουν για τα αντιοξειδωτικά και τα φυτικά συστατικά τους, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τον οργανισμό στην προσπάθειά του να περιορίσει τη φλεγμονή. Ακολουθούν έξι κορυφαίες επιλογές, με επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη, σύμφωνα με ειδικούς στο Very Well Health.

Πράσινο τσάι

Το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, τα οποία είναι φυτικές ενώσεις που συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από βλάβες και στη μείωση της φλεγμονής. Περιέχει συγκεκριμένα πολυφαινόλες, έναν τύπο αντιοξειδωτικών που έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και να περιορίσει τον κίνδυνο εμφάνισης αρκετών χρόνιων προβλημάτων υγείας.

Χυμός βύσσινου

Ο χυμός βύσσινου περιέχει φυσικές χρωστικές ουσίες, γνωστές ως ανθοκυανίνες. Αυτές οι ενώσεις έχουν συνδεθεί με αρκετά οφέλη για την υγεία, μεταξύ των οποίων και η μείωση της φλεγμονής στον οργανισμό.

Χυμός ροδιού

Ο χυμός ροδιού, με το χαρακτηριστικό έντονο κόκκινο χρώμα του, είναι επίσης μια πλούσια πηγή πολυφαινολών. Έρευνες υποδεικνύουν ότι αυτές οι αντιοξειδωτικές ενώσεις μπορούν να μειώσουν τη συστηματική φλεγμονή και ενδεχομένως να περιορίσουν τον κίνδυνο ορισμένων χρόνιων παθήσεων.

Τσάι ιβίσκου

Το τσάι ιβίσκου περιέχει φλαβονοειδή, βιταμίνη C και ανθοκυανίνες, συστατικά που συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής στον οργανισμό. Μία μελέτη διαπίστωσε ότι η τακτική κατανάλωση τσαγιού ιβίσκου μπορεί να μειώσει τα επίπεδα δεικτών φλεγμονής στο αίμα, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP).

Κομπούχα

Η κομπούχα είναι ένα όξινο, ζυμωμένο ρόφημα που είναι πλούσιο σε προβιοτικά. Τα προβιοτικά είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί που μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία του εντέρου και να συμβάλουν στη μείωση της φλεγμονής. Επιπλέον, η κομπούχα περιέχει πολυφαινόλες, φυτικές ενώσεις με ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Για όσους επιθυμούν να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους, μια αρχική ποσότητα μπορεί να είναι περίπου μισό έως ένα φλιτζάνι την ημέρα.

Κουρκουμάς

Ο κουρκουμάς περιέχει κουρκουμίνη, μια φυτική ένωση με αντιφλεγμονώδη δράση. Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση κουρκουμά μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση των συμπτωμάτων παθήσεων που σχετίζονται με αυτήν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr