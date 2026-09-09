Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Πούτιν και δηλώσεις για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε μια σειρά σημαντικών δηλώσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά από μια «πολύ καλή συνομιλία» που είχαν οι δύο ηγέτες. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος εκεί θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε δημοσιογράφους, τόσο πριν την επιβίβασή του στο προεδρικό αεροσκάφος με προορισμό το Ντάλας για το Εθνικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, όσο και στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Συνάντηση με τον Πούτιν και μήνυμα για τον Ζελένσκι

Πριν την αναχώρησή του για το Ντάλας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε μια «πολύ καλή συνομιλία» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί και μια κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στο μέλλον, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνδέοντας την πιθανότητα συμφωνίας με τη Ρωσία. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι ο Ρώσος ομόλογός του «θέλει μια συμφωνία» και πρόσθεσε πως «αν ο Ζελένσκι θέλει να κάνει μια συμφωνία, αυτό θα είναι πολύ καλό», υποδηλώνοντας την προθυμία για επίλυση της κατάστασης.

Προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε επίσης προβλέψεις σχετικά με την πορεία των τιμών του πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές αναμένεται να υποχωρήσουν σημαντικά, προσφέροντας μια αισιόδοξη προοπτική για την οικονομία.

Αυτή η πτώση των τιμών, όπως ανέφερε ο Τραμπ, τοποθετείται χρονικά μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει μια σύνδεση μεταξύ των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων και των διεθνών οικονομικών δεδομένων.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η θέση της Τεχεράνης

Ένα άλλο κεντρικό σημείο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αφορούσε τον πόλεμο στο Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε με βεβαιότητα ότι ο πόλεμος αυτός «θα τελειώσει αμέσως μετά τις εκλογές», προσδιορίζοντας ένα σαφές χρονικό πλαίσιο για την επίλυση της σύγκρουσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ περιέγραψε την κατάσταση των Ιρανών. Είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούν να αντέξουν άλλο» και ότι «προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές», υποδεικνύοντας την πίεση που δέχεται η χώρα και τις ελπίδες της για αλλαγές.

Ενδεχόμενη διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διαπραγμάτευσης με την Τεχεράνη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί. Ωστόσο, ταυτόχρονα δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει μια απλή συμφωνία.

Αιτιολογώντας τη θέση του, ο Τραμπ ανέφερε ότι η προσέγγισή του περιλαμβάνει «πολλά περισσότερα από μια συμφωνία για τα πυρηνικά», υποδηλώνοντας μια ευρύτερη στρατηγική που υπερβαίνει το ζήτημα των πυρηνικών όπλων.

Συζητήσεις για κυρώσεις στο Ισραήλ

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι πρόκειται να συζητήσει με το Ισραήλ ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά τις διμερείς σχέσεις και την πολιτική στην περιοχή. Το θέμα της συζήτησης αφορά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Η αναφορά αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να εμπλακεί σε συζητήσεις για ευαίσθητα θέματα που επηρεάζουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: Topontiki