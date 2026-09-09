Ο γιατρός μεταφέρει ευθύνες στη σύζυγό του για τις θεραπείες στον Γιώργο Μαζωνάκη

Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, λαμβάνοντας νέα τροπή με τις καταθέσεις στην Ασφάλεια. Ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον και η σύζυγος του γιατρού του ιατρείου, ενώ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει ζητήσει άμεσο έλεγχο του χώρου.

Νέα δεδομένα από τις καταθέσεις στην Ασφάλεια

Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού FBI και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, έχουν επεκτείνει τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο πλαίσιο αυτό, ο παθολόγος του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής, βρίσκεται στην Ασφάλεια για κατάθεση.

Μαζί του καταθέτει και η σύζυγός του, καθώς σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι δεν ήταν εκείνος που πραγματοποίησε τις θεραπείες στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αντιθέτως, δήλωσε ότι η γυναίκα του ήταν αυτή που παρακολουθούσε τον τραγουδιστή και του έκανε τις συγκεκριμένες θεραπείες. Αυτή η αναφορά δίνει νέα διάσταση στην έρευνα, με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται προσεκτικά από τις αρμόδιες αρχές.

Η μοιραία διαδικασία της πλασμαφαίρεσης

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επισκέφτηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, την ιδιωτική κλινική Stem Cell, που βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να υποβληθεί σε μια προγραμματισμένη ιατρική διαδικασία, την πλασμαφαίρεση.

Λίγο μετά την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Ο γιατρός του ιατρείου κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο. Στο σημείο έσπευσε αρχικά διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος προσπάθησε να τον επαναφέρει κάνοντας ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπίς. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου, δυστυχώς δεν κατέστη εφικτή η επαναφορά του.

Εντολή ελέγχου από τον υπουργό Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αντέδρασε άμεσα στις πληροφορίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητώντας την άμεση διενέργεια ελέγχου στο ιατρείο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής. Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συγκεκριμένο ιατρείο ήταν αδειοδοτημένο ως απλό παθολογικό ιατρείο.

Όπως τόνισε ο υπουργός, σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων όπως η πλασμαφαίρεση. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να προχωρήσει άμεσα στον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η εποπτεία των ιατρείων αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων. Η διαδικασία του ελέγχου έχει ήδη ξεκινήσει.

Διεύρυνση των ερεχνών και ιατροδικαστική εξέταση

Στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αστυνομικοί της Ασφάλειας μετέβησαν το απόγρεμα της Τετάρτης στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται ότι υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πίσω από όσα προηγήθηκαν του θανάτου του προκύπτει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.

Επιπλέον, θα εξεταστεί λεπτομερώς αν ο ιατρός διαθέτει τις νόμιμες άδειες για τη διενέργεια των συγκεκριμένων ιατρικών επεμβάσεων. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και η ύπαρξη τυχόν ευθυνών, θα αποσαφηνιστούν πλήρως από την ιατροδικαστική εξέταση και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους χιλιάδες φίλους του τραγουδιστή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki