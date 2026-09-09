Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι στις αρχές της Θεσσαλονίκης, έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα δυτικά της πόλης. Ένα ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο ενεπλάκη στο συμβάν, όταν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στάση όπου περίμεναν επιβάτες. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Το σημείο και η ώρα του ατυχήματος

Το σοβαρό τροχαίο καταγράφηκε περίπου στη 1:00 το μεσημέρι, όταν το διερχόμενο ηλεκτρικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. Το βαρύ όχημα κατέληξε να προσκρούσει σε στάση αστικών συγκοινωνιών, η οποία φέρει την ονομασία «ΚΑΝ-ΚΑΝ».

Η στάση αυτή βρίσκεται επί της κεντρικής οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στην περιοχή της Νεάπολης, στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Εκείνη τη στιγμή, στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκονταν συγκεντρωμένα άτομα που ανέμεναν την άφιξη κάποιου δρομολογίου των αστικών συγκοινωνιών, προκειμένου να επιβιβαστούν.

Ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης του ηλεκτρικού λεωφορείου στη στάση, υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς πολιτών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τρία άτομα έχουν υποστεί τραυματισμούς. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερα άτομα που έχουν τραυματιστεί.

Μεταξύ των τραυματιών, οι δύο είναι γυναίκες. Μία εκ των γυναικών φέρεται να είναι πιο σοβαρά τραυματισμένη, έχοντας υποστεί κατάγματα. Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν καθώς οι επιβάτες περίμεναν στη στάση για να επιβιβαστούν στο λεωφορείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το ηλεκτρικό λεωωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στη στάση παραμένουν, προς το παρόν, αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση του σοβαρού αυτού περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα.

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τροχαίο ενδέχεται να εμπλέκεται και άλλο λεωφορείο. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες αυτές αποτελούν μέρος της εν εξελίξει έρευνας για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός στις αρχές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα. Δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο της πρόσκρουσης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη.

Η άμεση επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών είχε ως στόχο την παροχή των πρώτων βοηθειών στους τραυματίες, καθώς και τη διαχείριση της κατάστασης στην περιοχή. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στο σοβαρό αυτό τροχαίο ατύχημα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Newsit