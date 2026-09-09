Ο Κόρι Τζόσεφ ανέδειξε τον Γιώργο Μπαρτζώκα κορυφαίο σε blind ranking προπονητών της Euroleague

Ο Κόρι Τζόσεφ, ο Καναδός βετεράνος γκαρντ, συμμετείχε σε μία ενδιαφέρουσα δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της Media Day του Ολυμπιακού, πραγματοποιώντας ένα blind ranking σε προπονητές της EuroLeague. Στην κορυφή της αξιολόγησής του βρέθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενώ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Η δραστηριότητα αυτή αποτέλεσε μέρος των εκδηλώσεων της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Η Media Day του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-2027

Η Media Day του Ολυμπιακού, μια καθιερωμένη εκδήλωση για την προετοιμασία της ομάδας, πραγματοποιήθηκε για τη EuroLeague της σεζόν 2026-2027. Αυτή η ειδική ημέρα έλαβε χώρα λίγα 24ωρα πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Κύπρο, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε ένα σημαντικό τουρνουά.

Στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός θα λάβει μέρος στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο αποτελεί μέρος της προετοιμασίας του για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η Media Day προσφέρει την ευκαιρία στους παίκτες να αλληλεπιδράσουν με τα μέσα ενημέρωσης και να συμμετάσχουν σε προωθητικές ενέργειες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες. Αυτές περιλάμβαναν φωτογραφήσεις και συνεντεύξεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προβολή της ομάδας και των αθλητών της. Επιπλέον, υπήρχαν και πολλές άλλες δραστηριότητες που συνέβαλαν στην ολοκληρωμένη εικόνα της Media Day, όπως το blind ranking.

Το blind ranking του Κόρι Τζόσεφ

Μία από τις δραστηριότητες στις οποίες κλήθηκε να συμμετάσχει ο Κόρι Τζόσεφ ήταν ένα blind ranking προπονητών της EuroLeague. Ο Καναδός βετεράνος γκαρντ, με την εμπειρία του από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, κλήθηκε να αξιολογήσει τους προπονητές της διοργάνωσης χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιος είναι ο επόμενος στη λίστα που του παρουσιαζόταν.

Η διαδικασία του blind ranking απαιτεί από τον συμμετέχοντα να κρίνει κάθε στοιχείο ξεχωριστά, βασιζόμενος αποκλειστικά στην τρέχουσα εντύπωση ή τις γνώσεις του, χωρίς να επηρεάζεται από τη συνολική εικόνα ή τη φήμη του κάθε προπονητή. Ο Τζόσεφ ολοκλήρωσε την αξιολόγησή του, κατατάσσοντας τους προπονητές με βάση τα δικά του κριτήρια και την προσωπική του οπτική.

Οι κορυφαίες επιλογές του Καναδού γκαρντ

Στην κορυφή της λίστας του Κόρι Τζόσεφ, ως ο κορυφαίος προπονητής της EuroLeague, αναδείχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Η επιλογή του Έλληνα τεχνικού στην πρώτη θέση υποδηλώνει την εκτίμηση του Τζόσεφ για το έργο και την πορεία του Μπαρτζώκα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αμέσως μετά τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο Καναδός γκαρντ τοποθέτησε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη δεύτερη θέση της αξιολόγησής του. Ο Ομπράντοβιτς, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους και επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έλαβε επίσης υψηλή βαθμολογία στην αξιολόγηση του Τζόσεφ, αναγνωρίζοντας την αξία του.

Η θέση του Εργκίν Αταμάν και η έκπληξη με τον Έτορε Μεσίνα

Στη συνέχεια της λίστας, ο Κόρι Τζόσεφ τοποθέτησε τον Εργκίν Αταμάν στην όγδοη θέση του blind ranking. Ο Αταμάν, ο οποίος υπήρξε πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, βρέθηκε στην εν λόγω θέση στην αξιολόγηση του Καναδού παίκτη, σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποίησε ο Τζόσεφ.

Μία από τις πιο έντονες αντιδράσεις του Τζόσεφ καταγράφηκε όταν κλήθηκε να τοποθετήσει τον Έτορε Μεσίνα. Ο Καναδός γκαρντ έπαθε «σοκ» όταν αναγκάστηκε να κατατάξει τον Μεσίνα στη 10η θέση της λίστας, γεγονός που προκάλεσε την έκπληξή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας blind ranking. Αυτή η τοποθέτηση του Μεσίνα στην τελευταία θέση της αξιολόγησης του Τζόσεφ αποτέλεσε ένα σημείο που σχολιάστηκε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta