Ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γεωργίου Μαζωνάκη στο «Ελπίς»

Ο Γεώργιος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972, απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, όπως ανακοινώθηκε από το νοσοκομείο «Ελπίς». Ο εκλιπών διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό, ενώ οι προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης που διενεργήθηκαν δεν είχαν επιτυχή έκβαση. Η επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε στις 17:40.

Η διακομιδή του Γεωργίου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο «Ελπίς», ο Γεώργιος Μαζωνάκης, ο οποίος είχε γεννηθεί το έτος 1972, προσκομίστηκε στο νοσοκομείο την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026. Η διακομιδή του πραγματοποιήθηκε περίπου στις 16:45 το απόγευμα.

Ο εκλιπών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Κατά την άφιξή του, η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς δεν διέθετε αυτόματη αναπνοή και δεν υπήρχε σφυγμός.

Οι προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης

Αμέσως μετά την προσκόμιση του Γεωργίου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς», το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ακολουθώντας πιστά το καθορισμένο ιατρικό πρωτόκολλο.

Παρά τις άμεσες και εντατικές προσπάθειες των γιατρών, η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση δεν είχε επιτυχή έκβαση. Οι προσπάθειες για την επαναφορά του εκλιπόντος δεν απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, οδηγώντας στη διαπίστωση του θανάτου του.

Επίσημη ώρα θανάτου και ανακοινωθέν

Ως επίσημη ώρα θανάτου του Γεωργίου Μαζωνάκη ορίστηκε η 17:40 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, δηλαδή της 9ης Σεπτεμβρίου 2026. Το νοσοκομείο «Ελπίς» εξέδωσε σχετικό ιατρικό ανακοινωθέν για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στην απώλεια του.

Το ανακοινωθέν περιγράφει λεπτομερώς την κατάσταση του ασθενούς κατά την άφιξή του, τις ιατρικές ενέργειες που ακολουθήθηκαν και την τελική διαπίστωση του θανάτου. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την απουσία αυτόματης αναπνοής και σφυγμού κατά την προσκόμιση.

Συλλυπητήρια από τη διοίκηση του νοσοκομείου

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου «Ελπίς» εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για την απώλεια του Γεωργίου Μαζωνάκη. Η σχετική ανακοίνωση περιελάμβανε μήνυμα συμπαράστασης προς τους οικείους του εκλιπόντος.

Τα συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια και στους στενούς φίλους του Γεωργίου Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη θλίψη του συνόλου του νοσοκομείου για το δυσάρεστο γεγονός.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis