Τα πινέλα μακιγιάζ σας κρύβουν περισσότερα από όσα φαντάζεστε – Τα καθαρίζετε σωστά;

Τα πινέλα μακιγιάζ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ρουτίνας ομορφιάς, αγγίζοντας το πρόσωπό μας σχεδόν κάθε μέρα. Ωστόσο, είναι ένα από εκείνα τα αντικείμενα που συχνά παραμελούμε στον καθαρισμό, με αποτέλεσμα να συσσωρεύουν πολύ περισσότερα από όσα θα θέλαμε να γνωρίζουμε. Αν αναρωτιέστε αν ανήκετε κι εσείς σε αυτή την κατηγορία, ήρθε η ώρα να ανακαλύψετε γιατί ο τακτικός καθαρισμός των πινέλων σας είναι τόσο σημαντικός, καθώς και ποια προϊόντα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τα διατηρείτε καθαρά και αποτελεσματικά.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό να καθαρίζετε τα πινέλα μακιγιάζ σας;

Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο ο καθαρισμός των πινέλων μακιγιάζ είναι απαραίτητος, είναι η υγιεινή. Τα βρώμικα πινέλα αποτελούν ένα ιδανικό περιβάλλον για τη συσσώρευση υπολειμμάτων λιπαρών προϊόντων μακιγιάζ, νεκρών κυττάρων του δέρματος και βακτηρίων. Αυτός ο συνδυασμός δεν είναι καθόλου επιθυμητός για κάτι που έρχεται σε τόσο στενή επαφή με το πρόσωπό σας σε καθημερινή βάση. Η χρήση ακάθαρτων πινέλων μπορεί να μεταφέρει αυτά τα βακτήρια στο δέρμα σας, οδηγώντας ενδεχομένως σε ερεθισμούς ή προβλήματα.

Πέρα από τον παράγοντα της υγιεινής, τα καθαρά πινέλα συμβάλλουν σημαντικά και στην καλύτερη εφαρμογή του μακιγιάζ σας. Η τέλεια εφαρμογή και το ομοιόμορφο blending γίνονται πολύ πιο εύκολα με ένα καθαρό πινέλο. Αντίθετα, η χρήση ενός βρώμικου πινέλου μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιόμορφη κάλυψη, μουντό αποτέλεσμα και δυσκολία στην ανάμειξη των προϊόντων, αφήνοντας κηλίδες ή σημάδια στο πρόσωπό σας. Έτσι, ο καθαρισμός τους δεν είναι μόνο θέμα υγείας, αλλά και αισθητικής.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε τα πινέλα σας;

Πολλές γυναίκες παραμελούν τον τακτικό καθαρισμό των πινέλων τους, με ένα σημαντικό ποσοστό να αναφέρει ότι τα καθαρίζει λιγότερο από μία φορά τον μήνα, ενώ άλλες δηλώνουν ότι δεν τα καθαρίζουν καθόλου. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια υπενθύμιση σχετικά με τη σημασία αυτής της συνήθειας.

Ενώ ο καθαρισμός των πινέλων μπορεί να ακούγεται σαν μια χρονοβόρα διαδικασία, στην πραγματικότητα δεν είναι. Το σημαντικό είναι να εντάξετε τον καθαρισμό τους στην ρουτίνα σας σε τακτική βάση. Η συχνότητα εξαρτάται από το πόσο συχνά τα χρησιμοποιείτε και το είδος των προϊόντων που εφαρμόζετε, αλλά ο γενικός κανόνας είναι όσο πιο συχνά γίνεται, ειδικά για τα πινέλα που χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Ποια καθαριστικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε;

Υπάρχουν διάφορα καθαριστικά που μπορείτε να επιλέξετε για να πλύνετε τα πινέλα μακιγιάζ σας, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. Ορισμένοι κατασκευαστές προσφέρουν ειδικά καθαριστικά για τα πινέλα τους, τα οποία υποτίθεται ότι συμβάλλουν στην παράταση της διάρκειας ζωής τους. Αυτά τα ειδικά καθαριστικά μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά αν ήδη διαθέτετε ένα, δεν υπάρχει λόγος να μην το χρησιμοποιήσετε.

Μια εξαιρετικά αποτελεσματική και οικονομική λύση είναι το υγρό πιάτων. Η λιποδιαλυτική του σύνθεση είναι ιδανική για να απομακρύνει γρήγορα όλα τα λιπαρά υπολείμματα μακιγιάζ και τα βακτήρια που έχουν παγιδευτεί στις τρίχες των πινέλων. Οποιαδήποτε μάρκα υγρού πιάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για αυτόν τον σκοπό, καθώς η κύρια δράση του είναι η διάλυση του λίπους.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα απαλό σαπούνι, όπως ένα βρεφικό σαμπουάν ή ένα καθαριστικό προσώπου με ήπια σύνθεση. Ωστόσο, αυτές οι πιο ήπιες επιλογές συνιστώνται μόνο αν τα πινέλα σας είναι σχετικά καθαρά εξαρχής. Δεν θα μπορέσουν να διαλύσουν τα λιπαρά υπολείμματα μακιγιάζ τόσο αποτελεσματικά όσο το υγρό πιάτων, αλλά σίγουρα είναι καλύτερες από το να μην τα καθαρίσετε καθόλου.

Ποια καθαριστικά πρέπει να αποφύγετε;

Ενώ υπάρχουν πολλές επιλογές για τον καθαρισμό των πινέλων σας, υπάρχουν και κάποια προϊόντα που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγετε. Ένα από αυτά είναι το ξίδι. Το οξύ που περιέχει το ξίδι είναι πολύ σκληρό για τις ευαίσθητες τρίχες των πινέλων. Παρόλο που έχει την ιδιότητα να σκοτώνει τα βακτήρια, το υγρό πιάτων επιτυγχάνει το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να είναι υπερβολικά όξινο και να κινδυνεύει να φθείρει τα πινέλα σας.

Επίσης, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση λαδιού, όπως το ελαιόλαδο, για τον καθαρισμό των πινέλων μακιγιάζ. Αν και κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό υγρού πιάτων και ελαιολάδου, το λάδι δεν είναι απαραίτητο. Αντιθέτως, μπορεί ακόμη και να επιδεινώσει τη συσσώρευση υπολειμμάτων, προσελκύοντας περισσότερη βρωμιά και βακτήρια στις τρίχες των πινέλων. Ο στόχος είναι η απομάκρυνση των λιπαρών υπολειμμάτων, όχι η προσθήκη επιπλέον λιπαρότητας.

Διαβάστε το άρθρο: One Good Thing