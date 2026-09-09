Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών, τα οποία βρέθηκαν μέσα σε σακούλα σε ένα εγκαταλελειμμένο σημείο στον λόφο της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη. Το μακάβριο εύρημα ανακαλύφθηκε τυχαία, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, διερευνάται αν υπάρχει σύνδεση με την υπόθεση της αγνοούμενης Κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ.

Η ανακάλυψη των οστών στην Αλεπότρυπα

Η αποκάλυψη των ανθρώπινων οστών στην Κυψέλη έγινε με έναν απρόσμενο τρόπο. Ένα άστοχο σουτ ενός παιδιού κατά τη διάρκεια παιχνιδιού οδήγησε την μπάλα εκτός γηπέδου, στην περιοχή της Αλεπότρυπας. Όταν ο προπονητής της ομάδας πήγε να πάρει την μπάλα, αντίκρισε το αποτρόπαιο θέαμα.

Εντός μιας μεγάλης σακούλας απορριμμάτων, ο προπονητής εντόπισε ανθρώπινα οστά, μεταξύ των οποίων και ένα κρανίο. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία, φροντίζοντας παράλληλα τα παιδιά να μην έρθουν σε επαφή με το μακάβριο εύρημα.

Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα

Από τα πρώτα στοιχεία των ερευνών, ο θάνατος του προσώπου στο οποίο ανήκουν τα οστά δεν φαίνεται να είναι πρόσφατος, καθώς εκτιμάται ότι έχουν περάσει πάνω από έξι μήνες. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι τα οστά μεταφέρθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο, στην Αλεπότρυπα, το τελευταίο διάστημα.

Οι αρχές έχουν μεταφέρει τα οστά στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Αναμένεται να εξεταστούν και από ειδικούς ανθρωπολόγους, οι οποίοι θα δώσουν απαντήσεις για τον ακριβή χρόνο του θανάτου. Στο κρανίο που εντοπίστηκε δεν διαπιστώθηκε κάποια τομή, γεγονός που οδηγεί στην εξέταση όλων των ενδεχομένων.

Το μυστήριο της αγνοούμενης Γιου Τινγκ

Παράλληλα με τις έρευνες για τα οστά, οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση με την υπόθεση της Κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τον περασμένο Μάιο. Η τύχη της γυναίκας καλύπτεται από μυστήριο, με την ανακάλυψη νέων στοιχείων να περιπλέκει την κατάσταση.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την Γιου Τινγκ, είχε βρεθεί το διαβατήριό της σκισμένο σε είκοσι δύο κομμάτια σε περιοχή του Γαλατσίου, από έναν περιπατητή. Επιπλέον, το κινητό της τηλέφωνο είχε εντοπιστεί σε διαφορετικό σημείο στην Κυψέλη. Ο άνθρωπος που το βρήκε εντοπίστηκε και δήλωσε ότι το είχε βρει πεταμένο, αφαιρώντας την κάρτα SIM και χρησιμοποιώντας το με τη δική του.

Τα ενδεχόμενα που εξετάζονται

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, τοποθετήθηκε για την εξέλιξη των ερευνών, αναλύοντας τα ανοιχτά ενδεχόμενα που εξετάζει η Ελληνική Αστυνομία. Όπως ανέφερε, δεν είναι βέβαιο αν συνδέονται τα δύο αυτά περιστατικά, δηλαδή η εύρεση των οστών και τα αντικείμενα της Γιου Τινγκ.

Ο κ. Καλλιακμάνης υπογράμμισε ότι το γεγονός πως βρέθηκε το διαβατήριο της αγνοούμενης γυναίκας και το κινητό της σε διαφορετικά σημεία δίνει τη δυνατότητα για πολλές υποθέσεις. Ερωτήματα όπως αν η γυναίκα σκοτώθηκε, απήχθη και στη συνέχεια δολοφονήθηκε, ή αν κάποιος ήθελε να βρεθούν τα αντικείμενα ενώ η ίδια έχει φύγει μόνη της, πρέπει να μπουν όλα στο τραπέζι των ερευνών.

Βάσει της εμπειρίας του στην Αστυνομία επί τριάντα χρόνια, ο κ. Καλλιακμάνης εκτίμησε ότι απομακρύνεται το σενάριο της εμπλοκής οργανωμένου εγκλήματος, καθώς το οργανωμένο έγκλημα δεν κάνει τέτοια λάθη. Ανέφερε ότι μπορεί κάποιος που δεν ήταν επαγγελματίας δολοφόνος να έκανε κακό στη γυναίκα και στη συνέχεια να πέταξε τα αντικείμενά της, αν και χαρακτήρισε περίεργο το γιατί δεν τα εξαφάνισε τελείως ή δεν τα έκαψε.

Συνεχίζονται οι έρευνες για νέα στοιχεία

Το σημείο όπου βρέθηκαν τα οστά στην Κυψέλη παραμένει αποκλεισμένο από τις αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά για τον εντοπισμό τυχόν νέων ευρημάτων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να επανεξετάσουν φακέλους εξαφανισμένων ατόμων, επεκτείνοντας τις έρευνες σε υποθέσεις εξαφανίσεων τόσο των τελευταίων μηνών όσο και παλαιότερων ετών, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν τα οστά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit