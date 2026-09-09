Αυτοψία-«κόλαφος» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο ηλεκτρικό δίκτυο του αιολικού πάρκου, το οποίο φέρεται να ήταν η αφετηρία της μεγαλύτερης φετινής πυρκαγιάς στη χώρα μας. Η φωτιά ξέσπασε στις 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία και επεκτάθηκε σε δυτική Αττική, συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, καίγοντας περίπου 140.000 στρέμματα. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, εντοπίστηκαν σοβαρά κατασκευαστικά λάθη που αναμένεται να αποτυπωθούν στα σχετικά πορίσματα των πραγματογνωμόνων.

Κατασκευαστικά λάθη στο ηλεκτρικό δίκτυο

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι κολώνες ηλεκτροδότησης δεν είχαν πακτωθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι σταθεροί οι στύλοι και να μην μπορούν να αντέξουν σε συνθήκες ισχυρών ανέμων ή άλλων ακραίων καταστάσεων. Η μη ασφαλής πάκτωση των κολώνων αποτελεί ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν βάσεις στύλων που είχαν πακτωθεί μέσα στο έδαφος σε βάθος μόλις 76 εκατοστών. Για να θεωρούνται ασφαλείς και να φέρουν ηλεκτροφόρα καλώδια, οι κολώνες θα έπρεπε να έχουν πακτωθεί σε βάθος 2,40 μέτρων. Η σημαντική αυτή απόκλιση στο βάθος πάκτωσης υποδηλώνει σοβαρές παραλείψεις κατά την κατασκευή του δικτύου.

Αποκλίσεις στις διαστάσεις των στύλων

Εκτός από το πρόβλημα της πάκτωσης, διαπιστώθηκε και απόκλιση στη διάμετρο των στύλων. Η διάμετρος των στύλων που εξετάστηκαν ήταν 40 εκατοστά, ενώ οι προδιαγραφές απαιτούσαν διάμετρο 50 εκατοστών. Αυτή η διαφορά στη διάμετρο μπορεί να επηρεάζει τη συνολική αντοχή και σταθερότητα των κολώνων.

Μία από τις κολώνες που εξετάστηκαν κατά την αυτοψία, και η οποία απεικονίζεται σε φωτογραφία-ντοκουμέντο, βρέθηκε καμένη και πεσμένη στο έδαφος. Ο συγκεκριμένος στύλος είχε πακτωθεί κατά 75 εκατοστά μέσα στο έδαφος, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα για την ανεπαρκή πάκτωση.

Οι εκτιμήσεις για την πρόχειρη κατασκευή

Πηγή εκτιμά ότι η μη σωστή τοποθέτηση των κολώνων οφείλεται στο ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής. Το υπέδαφος περιέχει πετρώματα, γεγονός που θα απαιτούσε πρόσθετες σκαπτικές εργασίες με βαρέως τύπου μηχανήματα για τη σωστή πάκτωση. Αυτές οι εργασίες θα συνεπάγονταν μεγαλύτερο κόστος και περισσότερο χρόνο.

Φαίνεται ότι οι επιπλέον αυτές εργασίες δεν πραγματοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα την πρόχειρη τοποθέτηση των κολώνων, όπως χαρακτηρίζεται από αρμόδια στελέχη της Πυροσβεστικής. Η κατασκευή του δικτύου δεν βελτιώθηκε, παρόλο που είχε ξεσπάσει ξανά πυρκαγιά στο ίδιο σημείο λίγο καιρό πριν την καταστροφική φωτιά στη Βοιωτία.

Προηγούμενο περιστατικό και εκτιμήσεις για την αιτία

Τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εκτιμούν ότι η κακή κατασκευή του δικτύου είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες. Οι σπινθήρες αυτοί, με τη σειρά τους, φέρονται να οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα.

Η μη βελτίωση της κατασκευής του δικτύου, παρά το προηγούμενο περιστατικό πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή, ενισχύει τις εκτιμήσεις για την ανεπαρκή συντήρηση και την αμέλεια στην τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας. Η έρευνα επικεντρώνεται στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στην καταστροφή.

Ποιοι συμμετείχαν στην αυτοψία

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, η οποία έθεσε στο μικροσκόπιο τέσσερις κολώνες, μετρήθηκε το βάθος πάκτωσης και συλλέχθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα. Στόχος ήταν να πέσει φως στα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφή. Στο σημείο «μηδέν» βρέθηκαν εκπρόσωποι από διάφορους φορείς.

Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι δύο πραγματογνώμονες που είχαν διοριστεί εξ αρχής από την Εισαγγελία, καθώς και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Επίσης, στην αυτοψία συμμετείχαν και δύο νέοι πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από τον Ανακριτή, ενισχύοντας την ομάδα που ερευνά την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis