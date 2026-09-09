Κωνσταντίνος Καρέτσας: Αγωνία για την υγεία του 18χρονου μετά την αδιαθεσία στον αγώνα της Ντόρτμουντ

Αγωνία επικρατεί στη Γερμανία για την υγεία του 18χρονου Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία το βράδυ της Τρίτης. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της Ντόρτμουντ στο Champions League, στον αγώνα απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων.

Το περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο

Η ξαφνική αδιαθεσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα εκδηλώθηκε περίπου στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης. Ο ποδοσφαιριστής, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση με αντίπαλο, σήκωσε το χέρι του, σταμάτησε να παίζει και ξάπλωσε στον αγωνιστικό χώρο. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας έσπευσε αμέσως κοντά του για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Έπειτα από αρκετά λεπτά, κρίθηκε απαραίτητο ο νεαρός Έλληνας να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο. Η εικόνα του προκάλεσε έντονη ανησυχία σε όλους τους παρευρισκόμενους, τόσο στους συμπαίκτες του όσο και στους φιλάθλους της γερμανικής ομάδας.

Πρόβλημα στο κυκλοφορικό και μεταφορά στο νοσοκομείο

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Ντόρτμουντ ενημέρωσε επίσημα για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παρουσίασε πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Παρά το γεγονός ότι, δεδομένων των συνθηκών, η κατάστασή του κρίθηκε καλή, η μεταφορά του σε νοσοκομείο ήταν αναγκαία για περαιτέρω και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις.

Οι άνθρωποι της Μπορούσια αποφεύγουν προς το παρόν οποιαδήποτε εκτίμηση για τα ακριβή αίτια του επεισοδίου, καθώς αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών ελέγχων. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης διερεύνηση της κατάστασης της υγείας του νεαρού αθλητή.

Η ανησυχία της ομάδας και οι δηλώσεις των στελεχών

Η ανησυχία στην ομάδα της Ντόρτμουντ είναι ιδιαίτερα έντονη, ακόμη και μετά το τέλος της αναμέτρησης, στην οποία η Μπορούσια κατάφερε να πάρει τη νίκη με σκορ 3-2. Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Λαρς Ρίκεν, περιέγραψε το επεισόδιο ως κάτι που συνέβη εντελώς ξαφνικά, χωρίς προηγούμενα σημάδια.

«Ήταν πρόβλημα στο κυκλοφορικό που εμφανίστηκε από το πουθενά. Δεν είχε υπάρξει καμία ένδειξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρίκεν. Εξήγησε επίσης ότι η μεταφορά του Καρέτσα στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη, ώστε οι γιατροί να διενεργήσουν όλες τις αναγκαίες εξετάσεις και να αποκλείσουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο για την υγεία του ποδοσφαιριστή.

«Δεν μπορούσε να μιλήσει»

Την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα περιέγραψε με ακόμη πιο χαρακτηριστικό τρόπο ο αθλητικός διευθυντής Όλε Μπουκ. Ο κ. Μπουκ δήλωσε ότι βγήκε μαζί με τον ποδοσφαιριστή από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά εκείνη τη στιγμή ο νεαρός δεν ήταν άμεσα σε θέση να μιλήσει, γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία.

«Βγήκα μαζί του, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ήταν άμεσα σε θέση να μιλήσει», είπε ο κ. Μπουκ. Πρόσθεσε επίσης ότι όλοι στην ομάδα ελπίζουν να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό, εκφράζοντας την ευχή τους για την ταχεία ανάρρωση του Έλληνα διεθνή. Η αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων συνεχίζεται.

Αναμονή για νεότερα

Λίγο αργότερα, ο Όλε Μπουκ ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχαν ακόμη νεότερα σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβάλλεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Η ομάδα παραμένει σε αναμονή για τις ιατρικές πληροφορίες που θα ρίξουν φως στην κατάσταση της υγείας του.

«Περιμένουμε. Φυσικά, αυτό επισκιάζει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεσή μας», δήλωσε ο κ. Μπουκ, υπογραμμίζοντας το κλίμα αγωνίας που επικρατεί στις τάξεις της Ντόρτμουντ. Η προσοχή όλων είναι στραμμένη στην πορεία της υγείας του 18χρονου ποδοσφαιριστή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis