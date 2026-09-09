Η αερόβια άσκηση που ενισχύει τη σκέψη μετά την εμμηνόπαυση

Το κατάλληλο είδος άσκησης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη συγκέντρωση και τη νοητική ευελιξία στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Νέα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι η αερόβια άσκηση, αυτή δηλαδή που ανεβάζει τους καρδιακούς παλμούς, μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη στις λειτουργίες του εγκεφάλου, με την επίδραση αυτή να είναι πιο έντονη μετά την εμμηνόπαυση.

Οι προκλήσεις της εμμηνόπαυσης και η νοητική λειτουργία

Η εμμηνόπαυση δεν συνεπάγεται μόνο ορμονικές αλλαγές, αλλά συχνά συνοδεύεται και από δυσκολίες στη συγκέντρωση, στην οργάνωση ή στην εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων, όπως περιγράφουν πολλές γυναίκες.

Το ενδιαφέρον των επιστημόνων επικεντρώθηκε στις εκτελεστικές λειτουργίες, οι οποίες αποτελούν νοητικές δεξιότητες απαραίτητες για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διατήρηση της συγκέντρωσης, την ταχεία μετάβαση από μία εργασία σε άλλη και τη διόρθωση λαθών. Αυτές οι δεξιότητες είναι κρίσιμες στην καθημερινότητα και συχνά γίνονται πιο απαιτητικές κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση και μετά από αυτήν.

Η έρευνα και τα ευρήματα

Στο πλαίσιο μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Journal of Alzheimer’s Disease, με επικεφαλής τη Sharon Sanz Simon, επίκουρη καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο Rutgers New Jersey Medical School και μέλος του Krieger Klein Alzheimer’s Research Center, εξετάστηκαν 93 υγιείς γυναίκες ηλικίας 20 έως 67 ετών. Το 43% των συμμετεχουσών ήταν μετεμμηνοπαυσιακές.

Οι συμμετέχουσες, οι οποίες ξεκίνησαν με χαμηλότερη από τον μέσο όρο καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση και δεν ασκούνταν συστηματικά, χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Για έξι μήνες, η μία ομάδα ακολούθησε πρόγραμμα αερόβιας άσκησης, ενώ η άλλη πρόγραμμα διατάσεων και μυϊκής ενδυνάμωσης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αερόβιας άσκησης παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στις εκτελεστικές λειτουργίες. Η βελτίωση αυτή ήταν πιο εμφανής σε σύγκριση τόσο με τις γυναίκες που έκαναν διατάσεις και τόνωση, όσο και με τις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που ακολουθούσαν το ίδιο αερόβιο πρόγραμμα.

Ειδική επίδραση, όχι συνολική βελτίωση

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το όφελος δεν αφορούσε όλες τις νοητικές λειτουργίες. Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές δεν κατέγραψαν αντίστοιχη βελτίωση στη μνήμη ή στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών.

Το εύρημα υποδεικνύει ότι η αερόβια άσκηση δεν «βελτιώνει συνολικά τον εγκέφαλο», αλλά φαίνεται να έχει μια πιο συγκεκριμένη επίδραση στις εκτελεστικές λειτουργίες. Αυτές οι δεξιότητες είναι εκείνες που μας βοηθούν να οργανώνουμε, να εστιάζουμε και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Πρακτικές συστάσεις για την υγεία του εγκεφάλου

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ειδικοί του Rutgers Brain Health Institute προτείνουν ένα πρακτικό πρόγραμμα άσκησης. Συνιστούν αερόβια άσκηση τρεις έως τέσσερις φορές την εβδομάδα, διάρκειας περίπου μίας ώρας ανά συνεδρία, για τουλάχιστον τρεις έως έξι μήνες.

Αυτή η περίοδος θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι γυναίκες αποτελούν περίπου τα δύο τρίτα των ανθρώπων που διαγιγνώσκονται με νόσο Αλτσχάιμερ. Η μέση ηλικία θεωρείται σημαντική περίοδος για τη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου.

Με πληροφορίες από: cretalive.gr