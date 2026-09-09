Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε τη νίκη του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές του ομόσπονδου κρατιδίου Σαξονία-Άνχαλτ, χαρακτηρίζοντάς την «αληθινά μεγάλη βραδιά». Ο κ. Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, το οποίο προκάλεσε πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Παρά το γεγονός ότι απέφυγε να αναφέρει ονομαστικά το κόμμα, το φωτογράφισε δείχνοντας την ικανοποίησή του για την επικράτησή του.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απανήλθε στο εκλογικό αποτέλεσμα δύο 24ωρα μετά τη συντριπτική νίκη του AfD. Μέσω του Truth Social, ανέφερε: «Ουάου! Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους σιχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο, και δεν θα το ανεχτούν πλέον! MGGA».

Ο κ. Τραμπ πρόσθεσε τρία θαυμαστικά στην ανάρτησή του, ενώ το ακρώνυμο MGGA προσαρμόζει το δικό του βασικό προεκλογικό σύνθημα στην περίσταση, σημαίνοντας «Make Germany Great Again» («ας ξαναδώσουμε στη Γερμανία το μεγαλείο της»). Με αυτόν τον τρόπο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε την απόφαση των Γερμανών πολιτών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη.

Η εκλογική επικράτηση του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία αποτελεί ήδη αξιωματική αντιπολίτευση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, κατάφερε την Κυριακή μια βαριά ήττα στο μείζον κόμμα της συμπολίτευσης. Συγκεκριμένα, οι συντηρητικοί (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μετς επικράτησαν με σχεδόν 44% των ψήφων, έναντι 17% του CDU.

Η νίκη σημειώθηκε στο ομόσπονδο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ, ένα συγκριτικά φτωχό κρατίδιο που ανήκε στην πάλαι ποτέ ΓΛΔ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Το κρατίδιο αυτό αποτελούσε ως πρότινος οχυρό της γερμανικής κεντροδεξιάς. Η ρητορική του AfD χαρακτηρίζεται ως αντιμεταναστευτική και φιλορωσική.

Πολιτικός «σεισμός» στη Γερμανία

Το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ εκλήφθηκε ως πολιτικός σεισμός στη Γερμανία. Η επικράτηση του AfD σημαίνει ότι η άκρα δεξιά βρίσκεται πλέον προ των πυλών της εξουσίας σε κρατίδιο, για πρώτη φορά μετά το 1945. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο πολιτικό τοπίο της χώρας.

Άλλες αντιδράσεις και συγχαρητήρια

Τη θριαμβευτική νίκη της AfD εξήραν ήδη αρκετές μορφές της πολιτικής σφαίρας του Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ αυτών ήταν ένας πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γερμανία, καθώς και ο Έλον Μασκ. Ο πολυδισεκατομμυριούχος, ο οποίος είναι υποστηρικτής της AfD εδώ και καιρό, ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν το κόμμα.

Ο κ. Μασκ σχολίασε στα γερμανικά «Gut gemacht!» («καλά τα καταφέρατε») σε ανάρτηση της Αλίς Βάιντελ, συμπροέδρου της παράταξης. Επιπλέον, ο κ. Μασκ δήλωσε ότι το AfD «δεν είναι» ακροδεξιά, εκφράζοντας τη στήριξή του στο κόμμα μετά την εκλογική του επιτυχία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis