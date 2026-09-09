Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει εξελιχθεί σημαντικά, ξεπερνώντας τις αρχικές αντιλήψεις για τις δυνατότητές της. Ωστόσο, η Αμερικανίδα ακαδημαϊκός Gina Barreca, μέσα από την έρευνά της, επισημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις που δεν πρέπει να απευθύνουμε σε συστήματα όπως το ChatGPT. Η ταχύτητα ανταπόκρισης της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι εντυπωσιακή, αλλά δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή και την ουσιαστική κατανόηση.

Γιατί το AI δεν είναι φίλος

Ένα σημαντικό μέρος της λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης είναι να διατηρεί τον χρήστη αφοσιωμένο. Για τον λόγο αυτό, η ΑΙ θα προσπαθήσει να σας κολακεύσει και να σας εμπλέξει, με τρόπο παρόμοιο με έναν πωλητή που εργάζεται με προμήθεια. Για παράδειγμα, θα σας πει ότι ένα μπορντό ρούχο σας ταιριάζει εξαιρετικά, λόγω των χρωμάτων σας.

Αντίθετα, ένας πραγματικός φίλος θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε ότι το συγκεκριμένο χρώμα δεν σας κολακεύει. Η τεχνητή νοημοσύνη θα σας ρωτήσει αν θέλετε να κάνετε μια βαθιά ανάλυση για τη χρήση του μπορντό στα υφάσματα ή αν είναι τάση, ενώ ο φίλος σας θα σας πει την αλήθεια, ότι κάνει το δέρμα σας να μοιάζει με το χρώμα ενός ληγμένου γκρέιπφρουτ. Αυτή είναι η πληροφορία που πραγματικά χρειάζεστε.

Όταν ρωτάτε για τα συναισθήματα

Η τεχνητή νοημοσύνη θα σας διαβεβαιώσει ότι κάποιος σας αγαπάει. Θα ζητήσει παραδείγματα συναισθημάτων και αλληλεπιδράσεων με προσποιητό ενδιαφέρον, αλλά με μια άψυχη αποσύνδεση. Δεν γνωρίζει και δεν την ενδιαφέρουν τα συναισθήματα, όπως το τσίμπημα που νιώθετε για την όμορφη βιβλιοθηκάριο με το γοητευτικό πνεύμα και το πλάγιο χαμόγελο που εμφανίζεται στα όνειρά σας.

Εάν χρειάζεστε κάποιον για να μιλήσετε και να βγάλετε άκρη με τα συναισθήματά σας, γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι ή οι πιστοποιημένοι θεραπευτές. Αυτοί μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα σας και να αξιολογήσετε την πραγματική σας συναισθηματική ανθεκτικότητα, με γνήσιο ενδιαφέρον και μόνο για εσάς.

Η αλήθεια για την εξυπνάδα σας

Το να ρωτάτε την τεχνητή νοημοσύνη αν είστε έξυπνοι είναι σαν να ρωτάτε τον ήλιο αν λάμπει μόνο για εσάς. Η ΑΙ είναι πολύ πιο έξυπνη από εσάς και δεν πρέπει να την βάζετε στη θέση να υποκριθεί την ειλικρίνειά της. Στο τέλος, θα πιστέψετε αυτό που θέλετε να πιστέψετε, ανεξάρτητα από την απάντηση.

Ερωτήσεις για τον πλούτο

Αν ρωτήσετε την τεχνητή νοημοσύνη για τον πλούτο, θα ξεκινήσει με αρχαιοελληνικές φιλοσοφίες. Θα σας ρωτήσει «Τι σημαίνει πλούσιος; Είσαι πλούσιος σε χρήμα αλλά φτωχός στην ψυχή; Πλούσιος ως πραγματικά πλούσιος, ή απλώς πιο πλούσιος από την ξαδέρφη σου τη Susan με όλα της τα αυτοκίνητα, που είναι ούτως ή άλλως με leasing, οπότε γιατί το παίζει σημαντική; Πλούσιος με την έννοια του πλούτου από γενιά σε γενιά ή πλούσιος στο ότι δεν προέρχονται όλα σου τα φαγητά από κονσέρβες;»

Για πραγματικά δεδομένα και συμβουλές στον οικονομικό τομέα, είναι προτιμότερο να ρωτήσετε έναν πραγματικό άνθρωπο εκπαιδευμένο στον χώρο, όπως έναν λογιστή, έναν οικονομικό σύμβουλο, ή ακόμα και την ξαδέρφη σας τη Susan, η οποία φαίνεται να τα έχει καταφέρει καλύτερα και μπορεί να εργαστεί με τα πραγματικά οικονομικά σας δεδομένα.

Τι δεν μπορεί να κάνει το AI

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να σας μαγειρέψει, παρά μόνο να σας προσφέρει συνταγές και συμβουλές κουζίνας. Δεν μπορεί να σας πλύνει τα πιάτα, ούτε να παραλάβει τον πατέρα σας από το νοσοκομείο μετά τις εξετάσεις του. Υπάρχουν πράγματα που απαιτούν φυσική παρουσία και ανθρώπινη παρέμβαση, τα οποία η τεχνητή νοημοσύνη αδυνατεί να προσφέρει.

Με πληροφορίες από: oneman.gr