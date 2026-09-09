Η αποκάλυψη για τον Έλον Μασκ και τους 14 απογόνους του: «Χρειάζομαι μία λεγεώνα παιδιών ενόψει εμφυλίου»

Ο Έλον Μασκ, μία προσωπικότητα που συχνά χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερη, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των αποκαλύψεων. Αυτή τη φορά, οι δηλώσεις του έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη μητέρα ενός εκ των 14 γνωστών παιδιών του. Οι αποκαλύψεις αφορούν την επιθυμία του για απόκτηση πολλών απογόνων, καθώς και τον ρόλο του στην ενίσχυση πολιτικών διχασμών.

Η αποκάλυψη της Άσλεϊ Σεν Κλερ

Η Άσλεϊ Σεν Κλερ, πρώην influencer του κινήματος Maga, είναι η μητέρα ενός εκ των 14 παιδιών του Έλον Μασκ. Απέκτησε έναν γιο με τον μεγιστάνα το 2024, ωστόσο, όπως η ίδια δήλωσε, δεν διατηρούν πλέον σχέση.

Σύμφωνα με την Σεν Κλερ, ο Έλον Μασκ την ενημέρωσε για την επιθυμία του να αποκτήσουν παιδί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι χρειαζόταν «μία λεγεώνα παιδιών, πριν ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος». Αυτή η δήλωση αποτελεί ένα από τα σημεία που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη οπτική του Μασκ.

Η προσφορά και η άρνηση υπογραφής

Η Άσλεϊ Σεν Κλερ αποκάλυψε επίσης ότι η πλευρά του Έλον Μασκ της προσέφερε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων. Συγκεκριμένα, της προτάθηκαν 40 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και ένα μηνιαίο ποσό της τάξης των 100.000 δολαρίων.

Αυτή η προσφορά συνδεόταν με την υπογραφή ενός συμφώνου εμπιστευτικότητας. Ωστόσο, η Σεν Κλερ αρνήθηκε να υπογράψει το εν λόγω σύμφωνο, με αποτέλεσμα η προσφορά να αποσυρθεί.

Δηλώσεις στο ντοκιμαντέρ «Musk» και το φεστιβάλ Βενετίας

Οι παραπάνω δηλώσεις της Άσλεϊ Σεν Κλερ έγιναν στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Musk». Η ίδια βρέθηκε στο φεστιβάλ της Βενετίας για την προώθηση του ντοκιμαντέρ, όπου και ρωτήθηκε για τις δηλώσεις της.

Όταν της τέθηκε το ερώτημα εάν ο Μασκ φοβόταν έναν εμφύλιο πόλεμο ή αν επιχειρούσε ενεργά να τον υποδαυλίσει, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Ό,τι κι αν είναι, αυτό που κάνει με την πλατφόρμα του Χ, δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Η επιρροή του Μασκ μέσω της πλατφόρμας Χ

Η Σεν Κλερ προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέργειες του Έλον Μασκ. Εξήγησε ότι ο Μασκ «ανάβει φωτιές που δεν υπάρχουν στον κόσμο» και «δημιουργεί κάτι το οποίο έχει πραγματικό αντίκτυπο (αρνητικό) στον κόσμο».

Η ίδια, δηλώνοντας μετανιωμένη για τις μέρες της ως πολιτική ακτιβίστρια υπέρ του κινήματος του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι ο Μασκ «δημιουργεί, ηθελημένα, διχασμούς που μπορεί να είναι καταστροφικοί εάν δεν αντιμετωπιστούν ή εάν δεν κάνουμε εμείς ότι πρέπει για να τους αντιμετωπίσουμε».

Πολιτικές απόψεις και η χρήση του Χ

Από την απόκτηση του ιστότοπου Χ, ο οποίος παλαιότερα ήταν γνωστός ως Twitter, το 2022, ο Έλον Μασκ έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να ενισχύσει τις προσωπικές του πολιτικές απόψεις. Η χρήση αυτή της πλατφόρμας έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα της χρήσης του Χ για την προώθηση πολιτικών απόψεων συνέβη τη Δευτέρα (07/09). Ο Μασκ πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, αναδεικνύοντας έτσι τις πολιτικές του προτιμήσεις.

Με πληροφορίες από: Reader