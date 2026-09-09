Στους πόσους βαθμούς πρέπει να είναι το ψυγείο μας;

Η σωστή θερμοκρασία στο ψυγείο και την κατάψυξη δεν αφορά μόνο τη διατήρηση των τροφίμων σε ψύξη. Είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με τα όρια που θέτονται ώστε οι τροφές εντός να μην αναπτύξουν παθογόνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι είναι δυνητικά επιβλαβείς για την υγεία μας. Εκτός από αυτή τη σοβαρή παράμετρο, η σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας συμβάλλει στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση και στην πρόληψη των αποβλήτων.

Η ιδανική θερμοκρασία για το ψυγείο

Σύμφωνα με τον FDA, η γενική οδηγία καλής χρήσης ενός ψυγείου καθορίζει ως βέλτιστη θερμοκρασία γύρω στους 4°C και χαμηλότερα. Αυτά τα εύρη είναι εξαιρετικά σημαντικά, καθώς συμβάλλουν στην αποτελεσματική επιβράδυνση της ανάπτυξης επιβλαβών βακτηρίων.

Τέτοιοι μικροοργανισμοί είναι η Salmonella, η Listeria monocytogenes και το E.coli. Αυτοί οι μικροοργανισμοί ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα άνω των 5°C, συχνά χωρίς ορατά σημάδια αλλοίωσης, καθιστώντας τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας απαραίτητο για μέγιστη φρεσκάδα και ασφάλεια.

Πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των τροφίμων

Εκτός από τη διατήρηση της θερμοκρασίας του ψυγείου στα επίπεδα που αναφέρθηκαν, σημαντική είναι κι η λήψη επιπλέον μέτρων. Με αυτά μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα τρόφιμα που διατηρείτε στο ψυγείο σας παραμένουν όσο το δυνατόν πιο ασφαλή.

Βασικές συμβουλές προστασίας και φύλαξης

Μια βασική συμβουλή είναι να αποφεύγετε την υπερβολική συσκευασία του ψυγείου. Ο κρύος αέρας πρέπει να κυκλοφορεί γύρω από τα ψυγμένα τρόφιμα για να διατηρούνται σωστά παγωμένα και να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη ψύξη τους.

Επίσης, είναι σημαντικό να σκουπίζετε αμέσως τυχόν διαρροές. Αυτό, εκτός από τη μείωση της ανάπτυξης των βακτηρίων Listeria, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν σε θερμοκρασίες ψυγείου, θα βοηθήσει στην πρόληψη της «διασταυρούμενης» μόλυνσης, ειδικά από σταγόνες που προέρχονται από την απόψυξη κρεάτων.

Με πληροφορίες από: documentonews.gr