Μικρές αλλαγές στο σπίτι φέρνουν φως και ανανέωση

Δεν είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αγορά καινούργιων επίπλων ή σε ολική ανακαίνιση για να αλλάξει η ατμόσφαιρα του σπιτιού μας. Μερικές μικρές και ανέξοδες κινήσεις αρκούν για να κάνουν τον χώρο να δείχνει πιο καθαρό, φωτεινό και φιλόξενο. Ο Σεπτέμβριος, μήνας που παραδοσιακά σηματοδοτεί μια νέα αρχή, είναι ιδανική περίοδος για να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα και να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν με ανανεωμένη διάθεση.

Καθώς το φθινόπωρο πλησιάζει και οι μέρες μικραίνουν, μεγαλώνει η ανάγκη να δημιουργήσουμε έναν χώρο πιο φωτεινό, που θα αξιοποιεί όσο περισσότερο γίνεται το φως της ημέρας, αλλά και πιο ζεστό και φιλόξενο, ιδανικό για τις φθινοπωρινές βραδιές με την παρέα μας. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να μας κάνουν να νιώσουμε ξανά άνετα και χαλαρά στον προσωπικό μας χώρο μετά τις διακοπές.

Ο φρέσκος αέρας και το φυσικό φως μεταμορφώνουν τον χώρο

Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται το σπίτι μας είναι λίγος καθαρός αέρας και περισσότερο φυσικό φως. Μπορούμε να ανοίξουμε για λίγο τα παράθυρα και τις κουρτίνες, αφήνοντας τον αέρα να κυκλοφορήσει ελεύθερα και το φως να πλημμυρίσει τον χώρο. Το Real Simple προτείνει μάλιστα μια καθημερινή πρωινή ανανέωση διάρκειας 10 λεπτών.

Ο σωστός αερισμός δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) επισημαίνει ότι συμβάλλει στη μείωση των ρύπων και των οσμών στο εσωτερικό του σπιτιού. Το άνοιγμα περισσότερων παραθύρων, όταν οι εξωτερικές συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία του αέρα, δημιουργώντας ένα πιο υγιεινό περιβάλλον.

Μάλιστα, μια μελέτη που εξέτασε τον αερισμό των υπνοδωματίων διαπίστωσε ότι τα χαμηλότερα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) συνδέονταν με καλύτερη ποιότητα ύπνου. Οι συμμετέχοντες εμφάνιζαν λιγότερη υπνηλία και καλύτερη συγκέντρωση την επόμενη ημέρα, αναδεικνύοντας τη σημασία του επαρκούς αερισμού για την ευεξία.

Η δύναμη της απομάκρυνσης της ακαταστασίας

Δεν χρειάζεται να αδειάσουμε ολόκληρο το σπίτι για να νιώσουμε την ανανέωση. Μπορούμε να επιλέξουμε μία συγκεκριμένη επιφάνεια, όπως το τραπεζάκι του σαλονιού, μια βιβλιοθήκη ή τον πάγκο της κουζίνας, και να απομακρύνουμε ό,τι περισσεύει και δεν το χρειαζόμαστε πραγματικά. Η λογική πίσω από αυτή την κίνηση είναι απλή: κρατάμε μόνο όσα πραγματικά θέλουμε να βλέπουμε στον χώρο μας.

Όπως αναφέρει το Real Simple, ένας χώρος μοιάζει πιο ήρεμος και οργανωμένος όταν υπάρχει λιγότερη οπτική ακαταστασία. Αυτή η απλή ενέργεια μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση καθαριότητας και τάξης. Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) αναφέρει επίσης ότι...

Με πληροφορίες από: huffingtonpost.gr