Η επίδοση των Ελλήνων μαθητών κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στην αξιολόγηση PISA 2025

Η επίδοση των μαθητών στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) άρχισε να μειώνεται, με την Ελλάδα να ακολουθεί αυτή την τάση. Τα νούμερα της χώρας μας βρίσκονται χαμηλότερα από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Η επίδοση των μαθητών συνέχισε να μειώνεται, φτάνοντας στον χαμηλότερο μέσο όρο που έχει καταγραφεί ποτέ από το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) του ΟΟΣΑ στα μαθηματικά και την ανάγνωση.

Σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ, ένας στους πέντε 15χρονους μαθητές έχει πλέον χαμηλή επίδοση στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και την ανάγνωση. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί από το 16% που ήταν το 2022.

Η γενική εικόνα στις χώρες του ΟΟΣΑ

Το PISA 2025 αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αξιολόγηση μέχρι σήμερα, με τη συμμετοχή 760.000 μαθητών από 91 χώρες και οικονομίες. Η φετινή έκδοση της αξιολόγησης επικεντρώθηκε στις φυσικές επιστήμες.

Στις φυσικές επιστήμες, η μέση επίδοση παρέμεινε σταθερή μεταξύ του 2022 και του 2025 στις χώρες του ΟΟΣΑ, έπειτα από μια πτωτική τάση που είχε παρατηρηθεί μεταξύ του 2009 και του 2022.

Σημαντική πτώση στις βαθμολογίες ανάγνωσης και μαθηματικών

Οι μέσες βαθμολογίες στην ανάγνωση μειώθηκαν κατά 28 μονάδες στις χώρες του ΟΟΣΑ μεταξύ του 2015 και του 2025. Αυτή η μείωση αντιστοιχεί σε περίπου ενάμιση χρόνο μάθησης.

Παράλληλα, οι βαθμολογίες στα μαθηματικά μειώθηκαν κατά 22 μονάδες την ίδια περίοδο, κάτι που ισοδυναμεί με λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μάθησης. Μεταξύ των συμμετεχόντων στο PISA που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ, οι βαθμολογίες ανάγνωσης μειώθηκαν κατά 16 μονάδες και οι βαθμολογίες στα μαθηματικά κατά οκτώ μονάδες κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και οι επιδόσεις

Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο εξακολουθεί να αποτελεί έναν ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για την επίδοση των μαθητών. Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, οι μαθητές που βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση σημείωσαν 85 βαθμούς υψηλότερη βαθμολογία στις φυσικές επιστήμες σε σύγκριση με τους μαθητές που βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση.

Το χάσμα αυτό μειώθηκε μεταξύ του 2022 και του 2025. Ωστόσο, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι οι μαθητές που βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση είχαν λιγότερες επιδόσεις, παρά σε βελτιώσεις μεταξύ των μαθητών που βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση.

Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών κάτω από τον μέσο όρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα ευρήματα για τη χώρα μας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επιδόσεις των μαθητών στην Ελλάδα παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και στους τρεις βασικούς τομείς που εξετάζει η έρευνα: μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες.

Στα μαθηματικά, μόλις το 50% των μαθητών στην Ελλάδα πέτυχε τουλάχιστον το βασικό επίπεδο επάρκειας (Level 2), έναντι 65% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ. Στην ανάγνωση, το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα ήταν 56%, έναντι 69% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Στις φυσικές επιστήμες, το 59% των Ελλήνων μαθητών έφτασε το βασικό επίπεδο, σε σύγκριση με το 74% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

Χαμηλά ποσοστά στις υψηλότερες βαθμίδες επάρκειας

Πολύ μικρό είναι και το ποσοστό των μαθητών στην Ελλάδα που κατατάσσονται στις υψηλότερες βαθμίδες επίδοσης. Συγκεκριμένα, μόλις το 2% των Ελλήνων μαθητών πέτυχε υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, έναντι 8% στον ΟΟΣΑ.

Στην ανάγνωση, το ποσοστό αυτό ήταν 1% για την Ελλάδα, έναντι 6% στον ΟΟΣΑ. Αντίστοιχα, στις φυσικές επιστήμες, μόλις το 1% των Ελλήνων μαθητών βρέθηκε στις υψηλότερες βαθμίδες επίδοσης, σε σύγκριση με το 7% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

Με πληροφορίες από: Reader