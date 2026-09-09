Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Κροάτη μέσου Κρίστιαν Γιάκιτς, ενισχύοντας τη μεσαία του γραμμή. Η συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ προβλέπει μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έφτασε στη Θεσσαλονίκη, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και παρουσιάστηκε μπροστά από τη Θύρα 4, λαμβάνοντας μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της Τούμπας.

Η επίσημη ανακοίνωση και οι λεπτομέρειες της μεταγραφής

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη μέσου, με τη συμφωνία να προβλέπει μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, οι «ασπρόμαυροι» θα καταβάλουν ενοίκιο ύψους 500 χιλιάδων ευρώ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Επιπλέον, έχει συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία ωστόσο δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τον «δικέφαλο του βορρά».

Η άφιξη στη Θεσσαλονίκη και η πρώτη επαφή με την Τούμπα

Ο Κροάτης μέσος έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τρίτης (08/09), όπου πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Η επίσημη ανακοίνωση από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (9/9).

Η περιήγηση του Γιάκιτς ξεκίνησε από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ, όπου έκανε την πρώτη του στάση για να παραλάβει τη νέα του ασπρόμαυρη φανέλα. Από εκεί, ο Κροάτης μέσος κατευθύνθηκε στα γραφεία του Δικεφάλου στην Τούμπα, πριν μεταφερθεί στο σημείο που αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της σχέσης του συλλόγου με τον κόσμο του, τη Θύρα 4. Εκεί, πόζαρε χαμογελαστός στον φακό, παίρνοντας μια πρώτη «γεύση» από την ατμόσφαιρα που τον περιμένει στο γήπεδο.

Το προφίλ του Κροάτη διεθνούς μέσου

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1997 στην Κροατία και αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος. Σε διεθνές επίπεδο, ο Γιάκιτς έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Κροατίας τον Οκτώβριο του 2021, ενώ προηγουμένως είχε αγωνιστεί στις μικρότερες Εθνικές ομάδες της χώρας του. Το 2026 συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Κροατίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η πλούσια καριέρα σε Κροατία και Γερμανία

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία επτά ετών από τη NK Mračaj Runović και στη συνέχεια εντάχθηκε στην ακαδημία της NK Imotski. Το 2017 μετακινήθηκε στη Lokomotiva, ενώ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017-18 αγωνίστηκε ως δανεικός στην NK Istra, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις.

Το καλοκαίρι του 2020 προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Dinamo Zagreb, η οποία τον απέκτησε. Με τη φανέλα της Dinamo καθιερώθηκε γρήγορα στη βασική ενδεκάδα, έχοντας σημαντικές εμφανίσεις στο Champions League και το Europa League. Το καλοκαίρι του 2021 μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Eintracht Frankfurt, αρχικά ως δανεικός. Στην πρώτη του σεζόν αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Europa League, με την Eintracht να επικρατεί της Rangers στον τελικό στα πέναλτι. Οι εμφανίσεις του οδήγησαν στην οριστική μεταγραφή του στη γερμανική ομάδα τον Μάιο του 2022. Τον Ιανουάριο του 2024 εντάχθηκε στην FC Augsburg, αρχικά ως δανεικός, πριν η μεταγραφή του γίνει μόνιμη τον Μάιο του ίδιου έτους, με τετραετές συμβόλαιο.

Οι τίτλοι και οι διακρίσεις του Γιάκιτς

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Κρίστιαν Γιάκιτς έχει πανηγυρίσει σημαντικούς τίτλους. Έχει κατακτήσει το Europa League με την Eintracht Frankfurt, ενώ με την Dinamo Zagreb έχει κερδίσει δύο πρωταθλήματα Κροατίας και ένα Κύπελλο Κροατίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta