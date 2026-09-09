Περιττά αντικείμενα στο σπίτι: Πώς η αφαίρεσή τους ανανεώνει τον χώρο

Μερικές φορές, η ανανέωση του σπιτιού δεν απαιτεί ούτε μετακόμιση ούτε μεγάλο budget. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που συχνά περνά απαρατήρητη όταν φροντίζουμε για τη διακόσμηση ενός χώρου: δεν είναι μόνο αυτά που προσθέτουμε που καθορίζουν την εικόνα του, αλλά και αυτά που επιλέγουμε να αφήσουμε έξω. Η αφαίρεση περιττών αντικειμένων μπορεί να κάνει τον χώρο να δείξει αμέσως πιο σύγχρονος και προσεγμένος.

Η σημασία της αφαίρεσης

Ένα ράφι γεμάτο μικροαντικείμενα, ένα βάζο που έχει μετακινηθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο ή ένα διακοσμητικό που αγοράστηκε πριν από χρόνια μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει απλώς επειδή συνηθίσαμε να το βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε με καινούρια έπιπλα ή μια μεγάλη ανακαίνιση. Αντίθετα, αξίζει να ρίξετε πρώτα μια ματιά σε όσα βρίσκονται ήδη στο σπίτι σας, καθώς αυτά είναι τα επτά αντικείμενα που αξίζει να επανεξετάσετε.

Τα μικροαντικείμενα που συσσωρεύονται

Στην κατηγορία των αντικειμένων που μπορούν να φορτώσουν έναν χώρο, συγκαταλέγονται τα κεραμικά, τα αγαλματίδια, τα μικρά κουτιά και οι φιγούρες. Αυτά τα αντικείμενα, που έχουν συγκεντρωθεί με τα χρόνια, μπορούν εύκολα να κάνουν ένα δωμάτιο να δείχνει φορτωμένο.

Το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά η ποσότητα. Προτείνεται να επιλέξετε λίγα κομμάτια με διαφορετικά ύψη.

Με πληροφορίες από: glow.gr