Το παιδί θα γίνει δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας; Τα σημάδια που πρέπει να προσέξετε

Η απορία για το αν ένα παιδί θα αναπτύξει προτίμηση στο δεξί ή το αριστερό του χέρι απασχολεί πολλούς γονείς. Η παρατήρηση των πρώτων ενδείξεων μπορεί να ξεκινήσει από νωρίς, αν και η σαφής επικράτηση του ενός χεριού γίνεται συνήθως εμφανής σε συγκεκριμένη ηλικία.

Πότε εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια

Τα περισσότερα παιδιά αρχίζουν να δείχνουν μια ξεκάθαρη προτίμηση στη χρήση του ενός χεριού μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών. Σε αυτή την περίοδο, τα πρώτα σημάδια για το αν το παιδί θα είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας γίνονται ευδιάκριτα.

Συχνά, τα παιδιά χρησιμοποιούν και τα δύο τους χέρια στην καθημερινότητά τους, κυρίως επειδή οι μύες τους κουράζονται εύκολα. Δραστηριότητες που ενισχύουν τους μύες των χεριών, όπως το παιχνίδι με τα τουβλάκια ή το πλάσιμο με την πλαστελίνη, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε αυτή τη φάση.

Πιθανοί λόγοι για την απουσία προτίμησης

Εάν ένα παιδί είναι μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών και ακόμα δεν έχει δείξει σαφή προτίμηση στη χρήση του αριστερού ή του δεξιού χεριού του, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι λόγοι πίσω από αυτό. Για παράδειγμα, ένα ανυπόμονο παιδί μπορεί απλά να αρπάξει έναν μαρκαδόρο με όποιο χέρι είναι πιο εύκαιρο ή πιο κοντά στο αντικείμενο.

Επιπλέον, εάν το παιδί δυσκολεύεται να συντονίσει διαφορετικά μέρη του σώματός του και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί εναλλάξ το δεξί και το αριστερό χέρι, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη αναπτυξιακής καθυστέρησης.

Ένας απλός τρόπος να παρατηρήσετε την προτίμηση

Για τους γονείς που ακόμα δεν γνωρίζουν ποιο χέρι προτιμά να χρησιμοποιεί το παιδί τους, υπάρχει ένα απλό τεστ παρατήρησης. Μπορείτε να βάλετε αρκετά παιχνίδια και αντικείμενα μπροστά του και να παρατηρήσετε με ποιο χέρι θα πάρει τα περισσότερα.

Εάν το παιδί χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι σε ποσοστό περίπου 70% των περιπτώσεων, τότε είναι πιθανό να είναι δεξιόχειρας. Αυτή η παρατήρηση μπορεί να δώσει μια πρώτη ένδειξη για την επικρατούσα πλευρά.

Τι να κάνετε αν δεν είναι ξεκάθαρο

Ακόμα και αν μετά τις παρατηρήσεις δεν μπορείτε να καταλάβετε με βεβαιότητα την προτίμηση του παιδιού, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να δίνετε ευκαιρίες στο παιδί να χρησιμοποιεί και να γυμνάζει και τα δύο του χέρια.

Αργά ή γρήγορα, το παιδί θα δείξει την προτίμησή του με φυσικό τρόπο. Η υπομονή και η παροχή ερεθισμάτων και στα δύο χέρια είναι βασικές σε αυτή τη διαδικασία.

Ο ρόλος του DNA και η υποστήριξη

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το αν το παιδί θα γίνει δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας βασίζεται στο DNA του. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που καθορίζεται γενετικά και δεν μπορεί να αλλάξει.

Όταν το παιδί δηλώσει την προτίμησή του, οι γονείς μπορούν να το βοηθήσουν να εξοικειωθεί με τη χρήση του επικρατούντος χεριού σε κάθε δραστηριότητα της καθημερινότητάς του, προσφέροντας την απαραίτητη υποστήριξη.

Με πληροφορίες από: baby.gr